Атака дронов на Одесскую область — сколько БпЛА уничтожили силы ПВО

Работа мобильных огневых групп. Фото: скриншот с видео

Российские захватчики в ночь на 11 апреля в очередной раз атаковали Одесскую область ударными дронами. Бойцы противовоздушной обороны сбили семь "шахедов", но вследствие падения обломков есть разрушение.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

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Кипер рассказал, что во время вражеской атаки силы ПВО уничтожили семь "шахедов" российских войск. Тем не менее обломки сбитых беспилотников привели к возгоранию на территории энергетического объекта.

"Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали. В настоящее время отключенных от электроэнергии абонентов нет", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Олега Кипера

Ночная атака Украины 11 апреля — что известно

Напомним, масштабная воздушная тревога охватила Украину ночью и утром в четверг, 11 апреля. Воздушные силы незадолго до этого предупреждали о пусках ракет с бомбардировщиков Ту-95 мс.

Взрывы раздавались во Львовской, Киевской, Харьковской и Запорожской областях.

Незадолго министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что оккупационная армия России в ночь на 11 апреля нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Повреждены энергообъекты в Харьковской, Львовской, Запорожской и Киевской областях.