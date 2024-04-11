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Атака дронов на Одесскую область — сколько БпЛА уничтожили силы ПВО

11 апреля 2024 08:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Атака дронов на Одесскую область — сколько БпЛА уничтожили силы ПВО
Работа мобильных огневых групп. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские захватчики в ночь на 11 апреля в очередной раз атаковали Одесскую область ударными дронами. Бойцы противовоздушной обороны сбили семь "шахедов", но вследствие падения обломков есть разрушение.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

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Кипер рассказал, что во время вражеской атаки силы ПВО уничтожили семь "шахедов" российских войск. Тем не менее обломки сбитых беспилотников привели к возгоранию на территории энергетического объекта.

"Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали. В настоящее время отключенных от электроэнергии абонентов нет", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Олега Кипера

Ночная атака Украины 11 апреля — что известно

Напомним, масштабная воздушная тревога охватила Украину ночью и утром в четверг, 11 апреля. Воздушные силы незадолго до этого предупреждали о пусках ракет с бомбардировщиков Ту-95 мс.

Взрывы раздавались во Львовской, Киевской, Харьковской и Запорожской областях.

Незадолго министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что оккупационная армия России в ночь на 11 апреля нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины. Повреждены энергообъекты в Харьковской, Львовской, Запорожской и Киевской областях.

Одесская область
обстрелы
ПВО
дроны
война в Украине
Воздушные Силы ВСУ

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