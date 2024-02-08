Вибухи в Одесі зараз 8 лютого — що відомо про атаку - Кіпер про наслідки

Атака на Одещину — глава ОВА заявив про пошкодження цивільної інфраструктури
Вибухи в Одесі у четвер, 8 лютого, призвели до пошкодження інфраструктури. Місто та околиці окупанти атакували дронами.
Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.
Наслідки атаки на Одесу 8 лютого
За словами Кіпера, є пошкодження цивільної інфраструктури.
На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.
"Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу — пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не зафіксовано", — повідомив Кіпер.
Він додав, що всі відповідні служби працюють. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.
"Підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей", — наголосив Кіпер.
Нагадаємо, 8 лютого, вибухи о 00:10 пролунали в Одесі. У місті о 23:56 7 лютого було оголошено повітряну тривогу. Попередньо, спрацювала система ППО.
Також ми писали, що 8 лютого вибухи пролунали у Вінницькій області. Однак там відбій повітряної тривоги пролунав о 01:01.
Читайте Новини.LIVE!