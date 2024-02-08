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Атака на Одещину — глава ОВА заявив про пошкодження цивільної інфраструктури

8 лютого 2024 03:27
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Вибухи в Одесі зараз 8 лютого — що відомо про атаку - Кіпер про наслідки
Наслідки атаки РФ. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Вибухи в Одесі у четвер, 8 лютого, призвели до пошкодження інфраструктури. Місто та околиці окупанти атакували дронами.

Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За словами Кіпера, є пошкодження цивільної інфраструктури.

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

"Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу — пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Пожеж не зафіксовано", — повідомив Кіпер.

Він додав, що всі відповідні служби працюють. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

"Підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей", — наголосив Кіпер.

Вибухи в Одесі 8 лютого
Кіпер про наслідки атаки на Одесу. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 лютого, вибухи о 00:10 пролунали в Одесі. У місті о 23:56 7 лютого було оголошено повітряну тривогу. Попередньо, спрацювала система ППО.

Також ми писали, що 8 лютого вибухи пролунали у Вінницькій області. Однак там відбій повітряної тривоги пролунав о 01:01.

Одеса
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Олег Кіпер
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