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Атака на Одесчину — глава ОВА заявил о повреждении гражданской инфраструктуры

8 февраля 2024 03:27
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Взрывы в Одессе сейчас 8 февраля - что известно об атаке - Кипер о последствиях
Последствия атаки РФ. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Взрывы в Одессе в четверг, 8 февраля, привели к повреждению инфраструктуры. Город и окрестности оккупанты атаковали дронами.

Об этом сообщил глава Одесского ОВА Олег Кипер.

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По словам Кипера, есть повреждения гражданской инфраструктуры.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

"Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление. Также зафиксировано повреждение здания учебного заведения — пробита крыша, перекрытия, выбиты окна. Пожар не зафиксирован", — сообщил Кипер.

Он добавил, что все соответствующие службы работают. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

"Подразделения ПВО результативно отработали по подавляющему большинству враждебных целей", — подчеркнул Кипер.

Взрывы в Одессе 8 февраля
Кипер о последствиях атаки в Одессу. Фото: скриншот

Напомним, 8 февраля, взрывы в 00:10 прогремели в Одессе. В городе в 23:56 7 февраля была объявлена воздушная тревога. Предварительно сработала система ПВО.

Также мы писали, что 8 февраля взрывы прогремели в Винницкой области. Однако там отбой воздушной тревоги раздался в 01:01.

Одесса
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Олег Кипер
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