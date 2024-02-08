Взрывы в Одессе сейчас 8 февраля - что известно об атаке - Кипер о последствиях

Атака на Одесчину — глава ОВА заявил о повреждении гражданской инфраструктуры
Взрывы в Одессе в четверг, 8 февраля, привели к повреждению инфраструктуры. Город и окрестности оккупанты атаковали дронами.
Об этом сообщил глава Одесского ОВА Олег Кипер.
Последствия атаки в Одессу 8 февраля
По словам Кипера, есть повреждения гражданской инфраструктуры.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
"Ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка, выбито остекление. Также зафиксировано повреждение здания учебного заведения — пробита крыша, перекрытия, выбиты окна. Пожар не зафиксирован", — сообщил Кипер.
Он добавил, что все соответствующие службы работают. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.
"Подразделения ПВО результативно отработали по подавляющему большинству враждебных целей", — подчеркнул Кипер.
Напомним, 8 февраля, взрывы в 00:10 прогремели в Одессе. В городе в 23:56 7 февраля была объявлена воздушная тревога. Предварительно сработала система ПВО.
Также мы писали, что 8 февраля взрывы прогремели в Винницкой области. Однако там отбой воздушной тревоги раздался в 01:01.
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