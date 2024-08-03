Росіяни вночі випустили по Одеському регіону дві ракети: їх не збили

Робота мобільної групи ППО. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 3 серпня Одещина вкотре зазнала атаки з боку російських окупантів. Противник запустив дві ракети з повітряного простору над Чорним морем та кілька безпілотних літальних апаратів.

Про це у суботу, 3 серпня, повідомили у відділенні комунікацій повітряного командування "Південь".

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Допис відділення комунікацій повітряного командування "Південь". Фото: скриншот

Знищення дронів

За даними військових, протиповітряна оборона півдня України продемонструвала високу ефективність, збивши 11 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", один розвідувальний безпілотник "ZALA" та два ударних типу "Ланцет". Пізно ввечері минулої доби також було знищено три розвідувальних БпЛА: "ZALA", "Орлан-10" та "Supercam".

Інформація щодо збиття БпЛА. Фото: Відділення комунікацій повітряного командування "Південь"

Росіяни випустили ракети по Одещині

Окрім цього, за інформацією ПК "Південь" росіяни також атакували Одеський регіон двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П. Про їх збиття не повідомляється. Також знищення цих боєприпасів немає й у зведенні Повітряних сил України.