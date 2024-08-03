Россияне ночью выпустили по Одесскому региону две ракеты: их не сбили

Атака на Одесчину — россияне ночью запустили по региону ракеты и дроны
В ночь на 3 августа Одесчина в очередной раз подверглась атаке со стороны российских оккупантов. Противник запустил две ракеты из воздушного пространства над Черным морем и несколько беспилотных летательных аппаратов.
Об этом в субботу, 3 августа, сообщили в отделении коммуникаций воздушного командования "Юг".
Уничтожение дронов
По данным военных, противовоздушная оборона юга Украины продемонстрировала высокую эффективность, сбив 11 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", один разведывательный беспилотник "ZALA" и два ударных типа "Ланцет". Поздно вечером минувших суток также были уничтожены три разведывательных БпЛА: "ZALA", "Орлан-10" и "Supercam".
Россияне выпустили ракеты по Одесской области
Кроме этого, по информации ПК "Юг", россияне также атаковали Одесский регион двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П. Об их сбитии не сообщается. Также об уничтожении этих боеприпасов нет и в сводке Воздушных сил Украины.
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