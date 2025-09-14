Відео
Головна Одеса Атака на Одещину — стало відомо, чому Румунія не збила дрон

Атака на Одещину — стало відомо, чому Румунія не збила дрон

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 11:25
В Румунії заявили, що хотіли збити дрон, але він втік на Одещину
Американські винищувачі в небі. Фото ілюстративне: Profimedia Images

Під час атаки на Одещину 13 вересня винищувачі F-16 у небі над Румунією підіймалися на перехоплення ворожого дрона. Проте цього не сталося через те, що безпілотник раптово змінив курс і полетів назад до України.

Про це в етері телеканалу Antena 3 CNN повідомив Міністр оборони Румунії Іонуц Моштяну.

Читайте також:

Дрон РФ залетів до Румунії

Міністр оборони Румунії Іонуц Моштяну підтвердив, що о 18:23 радари засікли ворожий дрон, який відстежували до району приблизно за 20 кілометрів на південний захід від Кілія Веке. Там він зник із радарів.

"Радари перехопили його і побачили, що він наближається до нашого повітряного простору. Літаки піднялися в повітря і побачили його. Вони були дуже близькі до того, щоб збити його. Дрон летів дуже низько, коли він пішов у бік України", — розповів Іонуц Моштяну.

Відомо, що інцидент стався на тлі денної атаки росіян по Ізмаїльському району Одеської області. За словами міністра, Румунія уже змінила правила реагування на такі загрози.

"Пілоти та наземні зенітні гармати отримали схвалення і відтепер матимуть його щоразу, коли дрони потраплятимуть у повітряний простір нашої країни. Їх можуть збивати на військовій, оперативній основі", — уточнив Іонуц Моштяну на своїй сторінці в Facebook.

Моштяну також нагадав про нову програму НАТО "Східний вартівник", ухвалену після порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

"Росія кинула нам виклик і продовжить перевіряти нашу реакцію. Наша відповідь і відповідь союзників буде твердою. Нова ініціатива НАТО посилить оборону всього східного флангу", – наголосив він.

Нагадаємо, Польща підняла в небо винищувачі через загрозу ворожих безпілотників поблизу кордону з Україною. Також ми писали, що вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі не було випадковістю, а стало частиною цілеспрямованої операції Кремля.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
