В Румынии заявили, что хотели сбить дрон, но он сбежал в Одесскую область

Атака на Одесчину — стало известно, почему Румыния не сбила дрон
Во время атаки на Одесскую область 13 сентября истребители F-16 в небе над Румынией поднимались на перехват вражеского дрона. Однако этого не произошло, потому что беспилотник внезапно изменил курс и улетел обратно в Украину.
Об этом в эфире телеканала Antena 3 CNN сообщил Министр обороны Румынии Ионуц Моштяну.
Дрон РФ залетел в Румынию
Министр обороны Румынии Ионуц Моштяну подтвердил, что в 18:23 радары засекли вражеский дрон, который отслеживали до района примерно в 20 километрах к юго-западу от Килия Веке. Там он исчез с радаров.
"Радары перехватили его и увидели, что он приближается к нашему воздушному пространству. Самолеты поднялись в воздух и увидели его. Они были очень близки к тому, чтобы сбить его. Дрон летел очень низко, когда он пошел в сторону Украины", — рассказал Ионуц Моштяну.
Известно, что инцидент произошел на фоне дневной атаки россиян по Измаильскому району Одесской области. По словам министра, Румыния уже изменила правила реагирования на такие угрозы.
"Пилоты и наземные зенитные орудия получили одобрение и отныне будут иметь его каждый раз, когда дроны будут попадать в воздушное пространство нашей страны. Их могут сбивать на военной, оперативной основе", — уточнил Ионуц Моштяну на своей странице в Facebook.
Моштяну также напомнил о новой программе НАТО "Восточный страж", принятой после нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.
"Россия бросила нам вызов и продолжит проверять нашу реакцию. Наш ответ и ответ союзников будет твердым. Новая инициатива НАТО усилит оборону всего восточного фланга", — подчеркнул он.
Напомним, Польша подняла в небо истребители из-за угрозы вражеских беспилотников вблизи границы с Украиной. Также мы писали, что вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши не было случайностью, а стало частью целенаправленной операции Кремля.
