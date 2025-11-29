Молдова закривала повітряний простір через незаконний проліт дронів РФ

Будівля аеропорту в Молдові. Фото ілюстративне: moldova1.md

Уночі з 28 на 29 листопада Молдова тимчасово закрила свій повітряний простір через незаконний проліт двох безпілотників. Обмеження діяли понад годину та вплинули на роботу аеропорту Кишинева. Зокрема літаки прийшлось перенаправляти на посадку в сусідню країну.

Про це у суботу, 29 листопада повідомили в Ministerul Apărării al Republicii Moldova.

В Молдові закривали повітряний простір через дрони

За їхньою інформацією повітряний простір Молдови був закритий із 22:43 до 23:53 як терміновий захід безпеки. Причиною став проліт двох невстановлених безпілотників, які незаконно перетнули кордон, рухаючись маршрутом Станіславка (Одеська область) — Вeренкау.

У міністерстві кажуть, що перші сигнали з’явилися о 22:50 через оперативні канали й були підтверджені українськими прикордонниками. Через ризик для цивільної авіації Молдова видала екстрене повідомлення і негайно закрила небо.

Літаки перенаправили до Румунії

Два літаки, що прямували до аеропорту Кишинева, перенаправили до Румунії, ще один тимчасово затримали на землі. Польоти відновили після 23:32, але часткові обмеження на півночі країни зберігалися до підтвердження виходу дронів із повітряного простору.

Силові структури посилили контроль

Після інциденту всі відповідальні служби посилили патрулювання кордону, провели перевірки можливих маршрутів дронів, організували безперервний моніторинг ситуації. Уламків чи небезпечних предметів не виявили, а оперативні дані підтвердили, що обидва дрони залишили повітряний простір.

