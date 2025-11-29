Молдова закрывала воздушное пространство из-за незаконного пролета дронов РФ

Здание аэропорта в Молдове. Фото иллюстративное: moldova1.md

Ночью с 28 на 29 ноября Молдова временно закрыла свое воздушное пространство из-за незаконного пролета двух беспилотников. Ограничения действовали более часа и повлияли на работу аэропорта Кишинева. В частности самолеты пришлось перенаправлять на посадку в соседнюю страну.

Об этом в субботу, 29 ноября сообщили в Ministerul Apărării al Republicii Moldova.

Реклама

Читайте также:

В Молдове закрывали воздушное пространство из-за дронов

По их информации воздушное пространство Молдовы было закрыто с 22:43 до 23:53 в качестве срочной меры безопасности. Причиной стал пролет двух неустановленных беспилотников, которые незаконно пересекли границу, двигаясь по маршруту Станиславка (Одесская область) — Веренкау.

В министерстве говорят, что первые сигналы появились в 22:50 через оперативные каналы и были подтверждены украинскими пограничниками. Из-за риска для гражданской авиации Молдова выдала экстренное сообщение и немедленно закрыла небо.

Самолеты перенаправили в Румынию

Два самолета, направлявшиеся в аэропорт Кишинева, перенаправили в Румынию, еще один временно задержали на земле. Полеты возобновили после 23:32, но частичные ограничения на севере страны сохранялись до подтверждения выхода дронов из воздушного пространства.

Силовые структуры усилили контроль

После инцидента все ответственные службы усилили патрулирование границы, провели проверки возможных маршрутов дронов, организовали непрерывный мониторинг ситуации. Обломков или опасных предметов не обнаружили, а оперативные данные подтвердили, что оба дрона покинули воздушное пространство.

Напомним, ночью Киев пережил очередную комбинированную атаку со стороны РФ, повлекшую гибель одного человека и ранения по меньшей мере девяти жителей, среди которых есть ребенок. Также мы писали, что из-за обстрела повреждены по меньшей мере пять многоэтажек.