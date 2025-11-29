Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Атака на Одесчину — в Молдове из-за угрозы дронов закрывали небо

Атака на Одесчину — в Молдове из-за угрозы дронов закрывали небо

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 10:15
Молдова закрывала воздушное пространство из-за незаконного пролета дронов РФ
Здание аэропорта в Молдове. Фото иллюстративное: moldova1.md

Ночью с 28 на 29 ноября Молдова временно закрыла свое воздушное пространство из-за незаконного пролета двух беспилотников. Ограничения действовали более часа и повлияли на работу аэропорта Кишинева. В частности самолеты пришлось перенаправлять на посадку в соседнюю страну.

Об этом в субботу, 29 ноября сообщили в Ministerul Apărării al Republicii Moldova.

Реклама
Читайте также:

В Молдове закрывали воздушное пространство из-за дронов

По их информации воздушное пространство Молдовы было закрыто с 22:43 до 23:53 в качестве срочной меры безопасности. Причиной стал пролет двух неустановленных беспилотников, которые незаконно пересекли границу, двигаясь по маршруту Станиславка (Одесская область) — Веренкау.

В министерстве говорят, что первые сигналы появились в 22:50 через оперативные каналы и были подтверждены украинскими пограничниками. Из-за риска для гражданской авиации Молдова выдала экстренное сообщение и немедленно закрыла небо.

Самолеты перенаправили в Румынию

Два самолета, направлявшиеся в аэропорт Кишинева, перенаправили в Румынию, еще один временно задержали на земле. Полеты возобновили после 23:32, но частичные ограничения на севере страны сохранялись до подтверждения выхода дронов из воздушного пространства.

Силовые структуры усилили контроль

После инцидента все ответственные службы усилили патрулирование границы, провели проверки возможных маршрутов дронов, организовали непрерывный мониторинг ситуации. Обломков или опасных предметов не обнаружили, а оперативные данные подтвердили, что оба дрона покинули воздушное пространство.

Напомним, ночью Киев пережил очередную комбинированную атаку со стороны РФ, повлекшую гибель одного человека и ранения по меньшей мере девяти жителей, среди которых есть ребенок. Также мы писали, что из-за обстрела повреждены по меньшей мере пять многоэтажек.

Одесса Молдова аэропорты Одесская область Новости Одессы дроны
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации