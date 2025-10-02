Відео
Україна
Головна Одеса Атака на Одесу є постраждалими — перші фото наслідків

Атака на Одесу є постраждалими — перші фото наслідків

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 09:14
Удар по Одесі: пошкоджено депо Укрзалізниці, є поранений
Зруйнований потяг УЗ. Фото: Олексій Кулеба

Вночі 2 жовтня Росія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Пошкоджено депо Укрзалізниці та житловий будинок. Є двоє постраждалих, одного з них госпіталізували. Завдяки рятувальникам і пожежним потягам вдалося швидко ліквідувати займання та відновити рух поїздів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

Читайте також:

Наслідки атаки

Цієї ночі російські дрони били по цивільній інфраструктурі Одеси та області. Найбільше постраждало депо Укрзалізниці, де виникла пожежа. Її вдалося ліквідувати завдяки злагодженим діям рятувальників. Внаслідок атаки уламкові поранення отримав машиніст потяга. Також у приватному будинку було пошкоджено дах і вікна, поранення отримала ще одна людина. Загалом постраждали двоє цивільних.

До ліквідації наслідків від ДСНС залучалися 13 одиниць техніки та 54 вогнеборця. Від Асоціації добровільних пожежників України ще одна одиниця техніки та 4 людини особового складу. Крім того, від Укрзалізниці був задіяний пожежний потяг.

"Поїзди зупинялись на безпечній відстані від зони уражень, станом на ранок — всі продовжили рух, контактна мережа заживлена", — заявив Кулеба.

РФ атакувала Одесу
Пошкоджена Укрзалізниця в Одесі. Фото: Олексій Кулеба

Він також наголосив, що Росія щодня намагається зруйнувати основи української стійкості — транспорт, енергетику та дороги. Він закликав посилити міжнародні санкції й блокувати постачання іноземних комплектуючих для російської зброї.

РФ атакувала Одесу
Надзвичайники ліквідовують наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини
РФ атакувала Одесу
Рятувальники гасять пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми писали, що у Бучі ліквідовують наслідки російської атаки, там постраждав санаторій. Також ми повідомляли, що Росія за добу вдарила по Запоріжжю майже 600 разів.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
