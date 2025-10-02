Удар по Одессе: повреждено депо Укрзализныци, есть раненый

Разрушенный поезд УЗ. Фото: Алексей Кулеба

Ночью 2 октября Россия массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками. Повреждено депо Укрзализныци и жилой дом. Есть двое пострадавших, одного из них госпитализировали. Благодаря спасателям и пожарным поездам удалось быстро ликвидировать возгорание и восстановить движение поездов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки

Этой ночью российские дроны били по гражданской инфраструктуре Одессы и области. Больше всего пострадало депо Укрзализныци, где возник пожар. Его удалось ликвидировать благодаря слаженным действиям спасателей. В результате атаки осколочные ранения получил машинист поезда. Также в частном доме были повреждены крыша и окна, ранения получил еще один человек. В целом пострадали двое гражданских.

К ликвидации последствий от ГСЧС привлекались 13 единиц техники и 54 пожарных. От Ассоциации добровольных пожарных Украины еще одна единица техники и 4 человека личного состава. Кроме того, от Укрзализныци был задействован пожарный поезд.

"Поезда останавливались на безопасном расстоянии от зоны поражений, по состоянию на утро — все продолжили движение, контактная сеть заживлена", — заявил Кулеба.

Поврежденная Укрзализныця в Одессе. Фото: Алексей Кулеба

Он также отметил, что Россия ежедневно пытается разрушить основы украинской устойчивости — транспорт, энергетику и дороги. Он призвал усилить международные санкции и блокировать поставки иностранных комплектующих для российского оружия.

Чрезвычайники ликвидируют последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Спасатели тушат пожар после обстрела. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы писали, что в Буче ликвидируют последствия российской атаки, там пострадал санаторий. Также мы сообщали, что Россия за сутки ударила по Запорожью почти 600 раз.