Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Атака на Одесу — Кіпер повідомив про постраждалих arrow

Атака на Одесу — Кіпер повідомив про постраждалих

15 березня 2024 12:28
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Атака на Одесу — Кіпер повідомив про постраждалих
Працівник ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС Одещини
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 15 березня, окупанти атакували Одесу із застосуванням балістичного озброєння. Внаслідок ворожих дій у місті є постраждалі.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Очільник Одеської ОВА зазначив, що на місці працюють усі відповідні служби. За попередніми даними, постраждало понад 30 людей, є загиблі. Інформація уточнюється.

Атака на Одесу — Кіпер повідомив про постраждалих - фото 1
Повідомлення про постраждалих. Фото: скриншот

Олена Буйневич, голова Департаменту освіти і науки Одеської міської ради, зазначила, що з дітьми, які на момент вибуху перебували у закладах все добре. 

Читайте також:
Атака на Одесу — Кіпер повідомив про постраждалих - фото 2
Допис Олени Буйневич. Фото: скриншот

Атака по Одесі 15 березня

Нагадаємо, що повітряна тривога була оголошена в Одесі та Одеській області сьогодні, 15 березня. Існувала загроза ракетного удару по місту.

Пізніше в Одесі пролунали гучні вибухи. Росія спрямувала на регіон балістичне озброєння. 

Одеса
вибух
росіяни
Одеська область
Олег Кіпер
атака
жертви
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

14 березня 2024
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні