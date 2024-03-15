Атака на Одесу — Кіпер повідомив про постраждалих

Працівник ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС Одещини

Сьогодні, 15 березня, окупанти атакували Одесу із застосуванням балістичного озброєння. Внаслідок ворожих дій у місті є постраждалі.



Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.



Очільник Одеської ОВА зазначив, що на місці працюють усі відповідні служби. За попередніми даними, постраждало понад 30 людей, є загиблі. Інформація уточнюється.

Повідомлення про постраждалих. Фото: скриншот

Олена Буйневич, голова Департаменту освіти і науки Одеської міської ради, зазначила, що з дітьми, які на момент вибуху перебували у закладах все добре.

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Допис Олени Буйневич. Фото: скриншот

Атака по Одесі 15 березня

Нагадаємо, що повітряна тривога була оголошена в Одесі та Одеській області сьогодні, 15 березня. Існувала загроза ракетного удару по місту.



Пізніше в Одесі пролунали гучні вибухи. Росія спрямувала на регіон балістичне озброєння.