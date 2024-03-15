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Атака на Одессу — Кипер сообщил о пострадавших

15 марта 2024 12:28
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Атака на Одессу — Кипер сообщил о пострадавших
Работник ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС Одесчины
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 15 марта, оккупанты атаковали Одессу с применением баллистического вооружения. В результате вражеских действий в городе есть пострадавшие.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Глава Одесской ОВА отметил, что на месте работают все соответствующие службы. По предварительным данным, пострадали более 30 человек, есть погибшие. Информация уточняется.

Атака на Одессу — Кипер сообщил о пострадавших - фото 1
Сообщения о пострадавших. Фото: скриншот

Елена Буйневич, глава Департамента образования и науки Одесского городского совета, отметила, что с детьми, которые на момент взрыва находились в учреждениях, все хорошо.

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Сообщение Елены Буйневич. Фото: скриншот

Атака по Одессе 15 марта

Напомним, что воздушная тревога была объявлена в Одессе и Одесской области сегодня, 15 марта. Была угроза ракетного удара по городу.

Позже в Одессе раздались громкие взрывы. Россия направила на регион баллистическое вооружение.

Одесса
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