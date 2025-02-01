Оперативний штаб Приморського району — допомога і консультації

Мобільний оперативний штаб в центрі Одеси. Фото: міськрада

Російські окупанти вкотре обстріляли Одесу. Надвечір 31 січня унаслідок балістичної атаки серйозних ушкоджень зазнав історичний центр міста, семеро людей поранено. Наразі на місці влучання працює оперативний штаб.

Про це у суботу, 1 лютого, повідомляє Одеська міська рада.

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Оперштаб в Одесі

Відомо, що організовано роботу оперативного штабу для надання допомоги місцевим жителям у Приморському районі Одеси. Співробітники райадміністрації вже приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги за програмою "Незламна Одеса" та надають консультації щодо пакета документів для програми єВідновлення.

Куди звертатися за інформацією

Мешканці постраждалих будинків можуть звертатися до штабу за необхідною допомогою або за додатковою інформацією. Для зручності доступні два номери телефонів: (048) 705-75-00 та гаряча лінія райадміністрації: 066-736-95-01.

Нічний обстріл Одеси: наслідки

Російські терористи атакували Одесу — центр міста. Одна з постраждалих будівель в історичному центрі ЮНЕСКО. Пошкоджені театр, музей, памʼятки архітектури, готелі та інші будівлі. Відомо про сімох постраждалих людей. Окрім цього, постраждали шість багатоквартирних будинків та портова інфраструктура.

Нагадаємо, 1 лютого росіяни ракетою влучили в житловий будинок у Полтаві, спричинивши масштабні руйнування. Загинули троє людей, ще семеро отримали поранення, серед них одна дитина. Також ми писали, що росіяни завдали удару по місту Харків. Одна жінка загинула четверо отримали поранення.