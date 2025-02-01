Оперативный штаб Приморского района — помощь и консультации

Атака на центр Одессы — где получить помощь пострадавшим
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Одессу. К вечеру 31 января в результате баллистической атаки серьезные повреждения получил исторический центр города, семь человек ранены. Сейчас на месте попадания работает оперативный штаб.
Об этом в субботу, 1 февраля, сообщает Одесский городской совет.
Оперштаб в Одессе
Известно, что организована работа оперативного штаба для оказания помощи местным жителям в Приморском районе Одессы. Сотрудники райадминистрации уже принимают заявления на оформление материальной помощи по программе "Незламна Одеса" и предоставляют консультации по пакету документов для программы єВідновлення.
Куда обращаться за информацией
Жители пострадавших домов могут обращаться в штаб за необходимой помощью или за дополнительной информацией. Для удобства доступны два номера телефонов: (048) 705-75-00 и горячая линия райадминистрации: 066-736-95-01.
Ночной обстрел Одессы: последствия
Российские террористы атаковали Одессу — центр города. Одно из пострадавших зданий — в историческом центре ЮНЕСКО. Повреждены театр, музей, памятники архитектуры, гостиницы и другие здания. Известно о семи пострадавших людях. Кроме этого, пострадали шесть многоквартирных домов и портовая инфраструктура.
Напомним, 1 февраля россияне ракетой попали в жилой дом в Полтаве, вызвав масштабные разрушения. Погибли три человека, еще семеро получили ранения, среди них один ребенок. Также мы писали, что россияне нанесли удар по городу Харькову. Одна женщина погибла четверо получили ранения.
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