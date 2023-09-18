Атака по Одеській області 18 вересня

Атака дронами. Фото ілюстративне: google

У ніч проти 18 вересня Одеська область вчергове потрапила під удар ворога. Зокрема, атака була спрямована на Ізмаїльський район.

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Атака призвела до влучання в рекреаційну інфраструктуру міста Вилково, що спричинило загоряння. Проте рятувальники оперативно відреагували і зуміли ліквідувати пожежу, запобігши подальшому поширенню вогню та збільшенню збитків.

"Під ударом ворога знову був Ізмаїльський район. Наші сили ППО знищили 11 ударних безпілотників над Одеською областю. Постраждалих серед цивільних, на щастя, немає", — йдеться в повідомленні.

Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 18 вересня Україна Росія атакувала Україну бойовими дронами Shahed-136/131 та ракетами повітряного базування моделей Х-101/Х-555/Х-55. Втім, українська протиповітряна оборона змогла знищити 18 ударних дронів та 17 крилатих ракет.

Зазначимо, очільник ГУР МО Кирило Буданов висловився про підвищену активність безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у небі Росії. При цьому він назвав три цілі застосування дронів Україною територією РФ.

Крім того, напередодні осінньо-зимового періоду начальник розвідувального управління Міністерства оборони України Кирило Буданов висловив побоювання щодо можливих атак РФ з енергетики країни. При цьому він уточнив, що Україна активно розробляє стратегію протидії та відсічі на випадок нападу на енергосистему в холодну пору року.