Атака по Одесской области 18 сентября

Атака дронами. Фото иллюстративное: google

В ночь на 18 сентября Одесская область в очередной раз попала под удар врага. В частности, атака была направлена на Измаильский район.

Об этом сообщает начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

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Атака привела к попаданию в рекреационную инфраструктуру города Вилково, что привело к возгоранию. Однако спасатели оперативно отреагировали и сумели ликвидировать пожар, предотвратив дальнейшее распространение огня и увеличение убытков.

"Под ударом врага снова был Измаильский район. Наши силы ПВО уничтожили 11 ударных беспилотников над Одесской областью. Пострадавших среди гражданских, к счастью, нет", — говорится в сообщении.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 18 сентября Украина Россия атаковала Украину боевыми дронами Shahed-136/131 и ракетами воздушного базирования моделей Х-101/Х-555/Х-55. Впрочем, украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить 18 ударных дронов и 17 крылатых ракет.

Отметим, глава ГУР МО Кирилл Буданов высказался о повышенной активности беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в небе России. При этом он назвал три цели применения дронов Украины по территории РФ.

Кроме того, накануне осенне-зимнего периода начальник разведывательного управления Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выразил опасения по поводу возможных атак РФ по энергетике страны. При этом он уточнил, что Украина активно разрабатывает стратегию противодействия и отпора на случай нападения на энергосистему в холодное время года.