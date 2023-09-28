Атака по півдню: скільки дронів знищили сили ППО цієї ночі
Протягом ночі ворог здійснив атаку по південних та центральних регіонах України. Окупанти запускали безпілотники з південно-східного напрямку, з району Приморсько-Ахтарська (Росія) та миса Чауда (окупований Крим).
Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
Атака по півдню 28 вересня
Загалом силами ППО було знищено 34 дрони-камікадзе типу Shahed-136/131:
- 20 із них атакували Миколаївщину,
- 11 — Кіровоградщину,
- 3 — Одещину.
Внаслідок падіння уламків збитих безпілотників спалахували окремі ділянки сухої трави та чагарники. У Миколаївській області в одному з сіл була пошкоджена господарча споруда, а також сталося пошкодження лінії електропередач. На щастя, внаслідок цього інциденту люди не постраждали.
Крім того, по Миколаєву ворог здійснив ракетний удар, який спрямувався на об’єкт інфраструктури на околицях міста. В результаті атаки спалахнула суха трава, але пожежу було оперативно ліквідовано. Постраждалих також немає.
Нагадаємо, опівночі 28 вересня у деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Стало відомо про загрозу застосування ударних БпЛА.
Під час цієї тривоги у Черкаській області було чути вибухи, працювали українські військові по безпілотниках.
Крім того, після закінчення терміну дій ракетних обмежень Резолюції РБ ООН 2231 Росія може домовитись з Іраном про постачання ракет вже у жовтні. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 19 вересня особисто прибув до Тегерана, щоб попросити більше зброї.