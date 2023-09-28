Атака по югу: сколько дронов уничтожили силы ПВО этой ночью

Вражеский БпЛА. Фото: google

В течение ночи враг совершил атаку по южным и центральным регионам Украины. Оккупанты запускали беспилотники с юго-восточного направления, из района Приморско-Ахтарска (Россия) и мыса Чауда (оккупированный Крым).

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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Атака по югу 28 сентября

В общей сложности силами ПВО было уничтожено 34 дрона-камикадзе типа Shahed-136/131:

20 из них атаковали Николаевщину,

11 — Кировоградщину,

3 — Одесчину.

В результате падения обломков сбитых беспилотников загорались отдельные участки сухой травы и кустарники. В Николаевской области в одном из сел была повреждена хозяйственная постройка, а также произошло повреждение линии электропередач. К счастью, в результате этого инцидента люди не пострадали.

Кроме того, по Николаеву враг нанес ракетный удар, который направился на объект инфраструктуры в окрестностях города. В результате атаки вспыхнула сухая трава, но пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших тоже нет.

Напомним, в полночь 28 сентября в некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу. Стало известно об угрозе применения ударных БпЛА.

Во время этой тревоги в Черкасской области были слышны взрывы, работали украинские военные по беспилотникам.

Кроме того, после окончания срока действий ракетных ограничений Резолюции СБ ООН 2231, Россия может договориться с Ираном о поставках ракет уже в октябре. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 19 сентября лично прибыл в Тегеран, чтобы попросить больше оружия.