Атака РФ на Миколаїв — стався витік олії у Південний Буг

Річка. Фото: Незалежний громадський портал

Глава Миколаївської міської ради Олександр Сенкевич розповів, що в ніч на 28 грудня 2024 року уламки БпЛА, збитого над Миколаївщиною, пошкодили резервуар із рослинною олією на агропідприємстві. Внаслідок цього олія витекла на прилеглу територію та потрапила в акваторію річки Південний Буг.

Про це Сенкевич написав у Telegram у четвер, 2 січня.

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Скриншот допису Сенкевича

Заходи з ліквідації наслідків

З матеріального резерву міста Миколаїв були виділені сорбуючі бонові загородження, які фахівці 10-го взводу ДВГРЗ ДСНС встановили у місцях забруднення.

Спеціалісти проводять відкачування олії. Станом на зараз уже видалено 25 тонн. Роботи тривають.

Пізніше Сенкевич повідомив, що станом на вечір, 2 січня, вже відкачали 42 тонни. Також придбали тонну абсорбенту.

"Після того, як максимально зберемо плями, будемо нейтралізувати абсорбентом. Завтра буде працювати бульдозер, аби збирати забруднений шар грунту", — додав він.

Вплив на навколишнє середовище

Фахівці стверджують, що значного негативного впливу на екосистему немає, оскільки олія є продуктом органічного походження. Однак забруднення води вимагає оперативних заходів для мінімізації шкоди.

Нагадаємо, що вибухи у Миколаєві тієї доби пролунали двічі. Перший раз приблизно о 00:27, другий раз орієнтовно о 01:26.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено частину покрівлі будинку та вибито вікна.