Атака РФ на Николаев — произошла утечка масла в Южный Буг

Река. Фото: Независимый общественный портал

Глава Николаевского городского совета Александр Сенкевич рассказал, что в ночь на 28 декабря 2024 года обломки БпЛА, сбитого над Николаевщиной, повредили резервуар с растительным маслом на агропредприятии. В результате масло вытекло на прилегающую территорию и попало в акваторию реки Южный Буг.

Об этом Сенкевич написал в Telegram в четверг, 2 января.

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Скриншот сообщения Сенкевича

Меры по ликвидации последствий

Из материального резерва города Николаева были выделены сорбирующие боновые заграждения, которые специалисты 10-го взвода ДВГРЗ ГСЧС установили в местах загрязнения.

Специалисты производят откачку масла. На сегодня уже удалено 25 тонн. Работы продолжаются.

Позже Сенкевич сообщил, что на вечер, 2 января, уже откачали 42 тонны. Также приобрели тонну абсорбента.

"После того как максимально соберем пятна, будем нейтрализовать абсорбентом. Завтра будет работать бульдозер, чтобы собирать загрязненный слой почвы", — добавил он.

Воздействие на окружающую среду

Специалисты утверждают, что значительного отрицательного влияния на экосистему нет, поскольку растительное масло является продуктом органического происхождения. Однако загрязнение воды требует оперативных мер по минимизации ущерба.

Напомним, что взрывы в Николаеве за сутки прогремели дважды. Первый раз примерно в 00:27, второй раз ориентировочно в 01:26.

В результате обстрела была повреждена часть кровли дома и выбиты окна.