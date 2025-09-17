Затримки потягів в Одесі через удари по підстанціях

Потяг прибуває на вокзал в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через комплексну атаку Росії на енергетичну інфраструктуру затримуються потяги одеського та дніпровського напрямку. Пасажирів запевняють — усіх довезуть до місця призначення.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Де затримки

Після ударів ворога по енергетичних підстанціях частину пасажирських рейсів довелося зупиняти на безпечній відстані від зони ураження, а окремі поїзди прямують об’їзними маршрутами. Для забезпечення руху "Укрзалізниця" задіяла вже 20 резервних тепловозів. Найбільші зміни торкнулися потягів одеського та дніпровського напрямків. Зокрема, рейс №35/36 Пшемисль — Одеса-Головна прибуде із запізненням на 1 годину 39 хвилин, а потяг №253/254 Одеса-Головна — Кривий Ріг-Головний затримується на 9 хвилин.

В Укрзалізниці наголошують, що координують міжнародні пересадки у Перемишлі та Хелмі, аби забезпечити стиковки з іншими поїздами, пришвидшений прикордонний контроль та мінімізацію часу очікування.

Атака на Україну

Віце-прем’єр-міністр Кулеба повідомив, що цієї ночі росіяни атакували підстанції залізничної інфраструктури. У момент удару на маршрутах перебували понад 20 пасажирських поїздів. Диспетчери зупинили їх на безпечній відстані, працівників встигли відвести в укриття. Станом на ранок 26 поїздів затримуються більш ніж на годину.

Нагадаємо, ми писали, що Росія комплексно атакувала залізничну інфраструктуру. Також ми повідомляли, що на Черкащині через обстріл постраждала критична інфраструктура.