Атака росіян — поїзди до Одеси прибудуть із запізненням

Атака росіян — поїзди до Одеси прибудуть із запізненням

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 09:19
Затримки потягів в Одесі через удари по підстанціях
Потяг прибуває на вокзал в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через комплексну атаку Росії на енергетичну інфраструктуру затримуються потяги одеського та дніпровського напрямку. Пасажирів запевняють — усіх довезуть до місця призначення.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Читайте також:

Де затримки

Після ударів ворога по енергетичних підстанціях частину пасажирських рейсів довелося зупиняти на безпечній відстані від зони ураження, а окремі поїзди прямують об’їзними маршрутами. Для забезпечення руху "Укрзалізниця" задіяла вже 20 резервних тепловозів. Найбільші зміни торкнулися потягів одеського та дніпровського напрямків. Зокрема, рейс №35/36 Пшемисль — Одеса-Головна прибуде із запізненням на 1 годину 39 хвилин, а потяг №253/254 Одеса-Головна — Кривий Ріг-Головний затримується на 9 хвилин.

В Укрзалізниці наголошують, що координують міжнародні пересадки у Перемишлі та Хелмі, аби забезпечити стиковки з іншими поїздами, пришвидшений прикордонний контроль та мінімізацію часу очікування.

Атака на Україну

Віце-прем’єр-міністр Кулеба повідомив, що цієї ночі росіяни атакували підстанції залізничної інфраструктури. У момент удару на маршрутах перебували понад 20 пасажирських поїздів. Диспетчери зупинили їх на безпечній відстані, працівників встигли відвести в укриття. Станом на ранок 26 поїздів затримуються більш ніж на годину.

Нагадаємо, ми писали, що Росія комплексно атакувала залізничну інфраструктуру. Також ми повідомляли, що на Черкащині через обстріл постраждала критична інфраструктура.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
