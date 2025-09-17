Видео
Атака россиян — поезда в Одессу прибудут с опозданием

Атака россиян — поезда в Одессу прибудут с опозданием

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 09:19
Задержки поездов в Одессе из-за ударов по подстанциям
Поезд прибывает на вокзал в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за комплексной атаки России на энергетическую инфраструктуру задерживаются поезда одесского и днепровского направления. Пассажиров заверяют — всех довезут до места назначения.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Реклама
Читайте также:

Где задержки

После ударов врага по энергетическим подстанциям часть пассажирских рейсов пришлось останавливать на безопасном расстоянии от зоны поражения, а отдельные поезда следуют объездными маршрутами. Для обеспечения движения "Укрзализныця" задействовала уже 20 резервных тепловозов. Наибольшие изменения коснулись поездов одесского и днепровского направлений. В частности, рейс №35/36 Пшемысль — Одесса-Главная прибудет с опозданием на 1 час 39 минут, а поезд №253/254 Одесса-Главная — Кривой Рог-Главный задерживается на 9 минут.

В Укрзализныце отмечают, что координируют международные пересадки в Перемышле и Хелме, чтобы обеспечить стыковки с другими поездами, ускоренный пограничный контроль и минимизацию времени ожидания.

Атака на Украину

Вице-премьер-министр Кулеба сообщил, что этой ночью россияне атаковали подстанции железнодорожной инфраструктуры. В момент удара на маршрутах находились более 20 пассажирских поездов. Диспетчеры остановили их на безопасном расстоянии, работников успели отвести в укрытие. По состоянию на утро 26 поездов задерживаются более чем на час.

Напомним, мы писали, что Россия комплексно атаковала железнодорожную инфраструктуру. Также мы сообщали, что в Черкасской области из-за обстрела пострадала критическая инфраструктура.

