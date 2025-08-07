Атака дронів ГУР на Крим - наслідки обстрілу

Вибухи у Криму. Фото ілюстративне: Слово і діло

Українські оператори дронів знову завдали нищівного удару по окупованому Криму. Цього разу були вражені ворожі РЛС у куполах, десантний катер та база ППО на горі Ай-Петрі.

Про це повідомили у Головному управління розвідки України.

Атака на Крим

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" атакували військові об'єкти у Криму бойовими дронами. Було успішно вражено десантний катер проєкту 02510 "БК-16", а також спалено російські радіолокаційні станції "Нєбо-СВУ", "Подльот К-1", та 96Л6Е. Ракетам ворожого ППО збити наші БПлА не вдалося.

Додамо, після серйозних втрат об’єктів ППО на півострові ЗС РФ почали ховати свої дороговартісні військові об’єкти в купольні конструкції. Під час атаки спецпризначенці воєнної розвідки уразили одну з них на горі Ай-Петрі. Там розташована база 3-го радіотехнічного полку протиповітряної оборони (в/ч85683-А).

"Ворожі РЛС у куполах, десантний катер, база ППО на Ай-Петрі ― чергова здобич розвідників у Криму. Демілітаризація тимчасово окупованого півострова триває", — йдеться у повідомленні ГУР.

