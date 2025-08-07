Атака дронов ГУР в Крым - последствия обстрела

Взрывы в Крыму. Фото иллюстративное: Слово и дело

Украинские операторы дронов снова нанесли сокрушительный удар по оккупированному Крыму. На этот раз были поражены вражеские РЛС в куполах, десантный катер и база ПВО на горе Ай-Петри.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

Атака на Крым

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" атаковали военные объекты в Крыму боевыми дронами. Был успешно поражен десантный катер проекта 02510 "БК-16", а также сожжены российские радиолокационные станции "Небо-СВУ", "Подлет К-1", и 96Л6Е. Ракетам вражеского ПВО сбить наши БпЛА не удалось.

Добавим, после серьезных потерь объектов ПВО на полуострове, ВС РФ начали прятать свои дорогостоящие военные объекты в купольные конструкции. Во время атаки спецназовцы военной разведки поразили одну из них на горе Ай-Петри. Там расположена база 3-го радиотехнического полка противовоздушной обороны (в/ч85683-А).

"Вражеские РЛС в куполах, десантный катер, база ПВО на Ай-Петри — очередная добыча разведчиков в Крыму. Демилитаризация временно оккупированного полуострова продолжается", — говорится в сообщении ГУР.

