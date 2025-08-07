Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Атаки на Крым — купола не спасли российскую технику от дронов

Атаки на Крым — купола не спасли российскую технику от дронов

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 14:50
Атака дронов ГУР в Крым - последствия обстрела
Взрывы в Крыму. Фото иллюстративное: Слово и дело

Украинские операторы дронов снова нанесли сокрушительный удар по оккупированному Крыму. На этот раз были поражены вражеские РЛС в куполах, десантный катер и база ПВО на горе Ай-Петри.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

Реклама
Читайте также:

Атака на Крым

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" атаковали военные объекты в Крыму боевыми дронами. Был успешно поражен десантный катер проекта 02510 "БК-16", а также сожжены российские радиолокационные станции "Небо-СВУ", "Подлет К-1", и 96Л6Е. Ракетам вражеского ПВО сбить наши БпЛА не удалось.

Добавим, после серьезных потерь объектов ПВО на полуострове, ВС РФ начали прятать свои дорогостоящие военные объекты в купольные конструкции. Во время атаки спецназовцы военной разведки поразили одну из них на горе Ай-Петри. Там расположена база 3-го радиотехнического полка противовоздушной обороны (в/ч85683-А).

"Вражеские РЛС в куполах, десантный катер, база ПВО на Ай-Петри — очередная добыча разведчиков в Крыму. Демилитаризация временно оккупированного полуострова продолжается", — говорится в сообщении ГУР.

Напомним, недавно мы писали о рекордных пробках на Крымском мосту во время тревоги. А также об атаке на самолеты ВС РФ на полуострове.

Одесса Крым Новости Одессы дроны война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации