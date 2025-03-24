Дрони РФ довільно вибухають на Херсонщині — чому

Дрон у небі. Фото ілюстративне: vctr.media

Російські БпЛА довільно вибухають під час зльоту на Херсонщині. Через це відбулося вже два випадки поранень серед ворожих операторів.

Про це повідомляють члени партизанського руху АТЕШ.

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Проблеми з БпЛА

Агенти руху "АТЕШ" з 80-ї та 61-ї бригад повідомляють про масовий брак у нових російських безпілотниках. Військовослужбовці скаржаться, що БпЛА часто втрачають зв'язок з оператором, а також довільно детонують. Відомо про щонайменше два випадки поранення операторів дронів через спонтанну детонацію.

Ймовірна диверсія

Останнім часом постачання FPV-дронів на зазначену ділянку різко збільшилося, у тому числі оптоволоконних. Агенти "АТЕШ" натякають, що це могла бути диверсія проукраїнських партизанів.

"У ланцюжок поставок втрутилися небайдужі люди — і тепер кожен запуск для ворога перетворюється на російську рулетку. Якщо ти служиш у ЗС РФ — ламай техніку і не виконуй наказів. Ми готові допомогти, дати інструкції та щедро винагородити за саботаж", — йдеться у повідомленні "АТЕШ".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про уламки дрона, які впали на будинок. А також про обстріл Запоріжжя.