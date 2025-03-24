Дроны РФ произвольно взрываются на Херсонщине — почему

Дрон в небе. Фото иллюстративное: vctr.media

Российские БпЛА произвольно взрываются во время взлета на Херсонщине. Из-за этого произошло уже два случая ранений среди вражеских операторов.

Об этом сообщают члены партизанского движения АТЕШ.

Читайте также:

Проблемы с БпЛА

Агенты движения "АТЕШ" из 80-й и 61-й бригад сообщают о массовом браке в новых российских беспилотниках. Военнослужащие жалуются, что БпЛА часто теряют связь с оператором, а также произвольно детонируют. Известно о как минимум двух случаях ранения операторов дронов из-за самопроизвольной детонации.

Вероятная диверсия

В последнее время поставки FPV-дронов на указанный участок резко увеличились, в том числе оптоволоконных. Агенты "АТЕШ" намекают, что это могла быть диверсия проукраинских партизан.

"В цепочку поставок вмешались неравнодушные люди — и теперь каждый запуск для врага превращается в русскую рулетку. Если ты служишь в ВС РФ — ломай технику и не выполняй приказы. Мы готовы помочь, дать инструкции и щедро вознаградить за саботаж", — говорится в сообщении "АТЕШ".

Напомним, недавно мы писали об обломках дрона, которые упали на дом. А также об обстреле Запорожья.