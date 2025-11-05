Відео
Україна
Головна Одеса Атаки на південь — знищення шахедів та КАБів у пріоритеті

Атаки на південь — знищення шахедів та КАБів у пріоритеті

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 14:48
Оновлено: 14:57
Третина «шахедів» збивається українськими дронами-перехоплювачами
Дрони-перехоплювачі в небі. Фото ілюстративне: Міністерство оборони України

Україна активно застосовує дрони-перехоплювачі проти ворожих "шахедів" — приблизно кожен третій такий БпЛА збивають. До кінця листопада держава планує виробляти до 800 перехоплювачів щодня. Водночас фахівців, які можуть ефективно керувати цими системами, поки що бракує.

Про це в ефірі День.LIVE розповів речник ОК "Південь" Владислав Волошин.

Боротьба із "шахедами"

За словами Владислава Волошина, на півдні щодня фіксують близько трьох десятків застосувань противником "Шахедів". Приблизно третину з них збивають саме дрони-перехоплювачі. Це вже відчутний результат, однак для повного захисту необхідно не лише нарощувати виробництво, а й збільшувати кількість навчених операторів. Він додав, що фахівці мають постійно вдосконалювати навички, адже російські безпілотники теж швидко змінюються.

"Нам потрібно більше особового складу, який уміє застосовувати й воювати на цій техніці. Щодня дрони вдосконалюються, тому хотілося б мати таких фахівців побільше", — зазначив речник ОК "Південь" Владислав Волошин.

Протидія КАБам

Окупанти щодня застосовують керовані авіабомби по території України. Речник ОК "Південь" зауважив, що частину КАБів українські сили збивають ще в повітрі, тож не всі вони досягають цілей. Проте ворог продовжує використовувати цю зброю. За його словами, головна стратегія оборони — діяти на випередження: вражати аеродроми, склади та бази, де зберігаються ці боєприпаси. Також ЗСУ намагаються знищувати літаки-носії, з яких запускають КАБи, ще до їх виходу на позиції.

"Далеко не всі КАБи долітають до землі. Ми протидіємо не лише самим боєприпасам, а й літакам, які їх запускають. Але з ними легше боротися ще на землі — тому удари по аеродромах і складах залишаються нашим пріоритетом", — наголосив Волошин.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки дронів РФ запустила по Україні у жовтні. Також ми писали, що Росія закривала аеропорти, через нічну атаку.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
