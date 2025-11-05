Видео
Атаки на юг — уничтожение шахедов и КАБов в приоритете

Атаки на юг — уничтожение шахедов и КАБов в приоритете

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 14:48
обновлено: 14:57
Треть "шахедов" сбивается украинскими дронами-перехватчиками
Дроны-перехватчики в небе. Фото иллюстративное: Министерство обороны Украины

Украина активно применяет дроны-перехватчики против вражеских "шахедов" — примерно каждый третий такой БПЛА сбивают. До конца ноября государство планирует производить до 800 перехватчиков ежедневно. В то же время специалистов, которые могут эффективно управлять этими системами, пока не хватает.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал представитель ОК "Юг" Владислав Волошин.

Читайте также:

Борьба с "шахедами"

По словам Владислава Волошина, на юге ежедневно фиксируют около трех десятков применений противником "шахедов". Примерно треть из них сбивают именно дроны-перехватчики. Это уже ощутимый результат, однако для полной защиты необходимо не только наращивать производство, но и увеличивать количество обученных операторов. Он добавил, что специалисты должны постоянно совершенствовать навыки, ведь российские беспилотники тоже быстро меняются.

"Нам нужно больше личного состава, который умеет применять и воевать на этой технике. Ежедневно дроны совершенствуются, поэтому хотелось бы иметь таких специалистов побольше", — отметил представитель ОК "Юг" Владислав Волошин.

Противодействие КАБам

Оккупанты ежедневно применяют управляемые авиабомбы по территории Украины. Представитель ОК "Юг" отметил, что часть КАБов украинские силы сбивают еще в воздухе, поэтому не все они достигают целей. Однако враг продолжает использовать это оружие. По его словам, главная стратегия обороны — действовать на опережение: поражать аэродромы, склады и базы, где хранятся эти боеприпасы. Также ВСУ пытаются уничтожать самолеты-носители, с которых запускают КАБы, еще до их выхода на позиции.

"Далеко не все КАБы долетают до земли. Мы противодействуем не только самим боеприпасам, но и самолетам, которые их запускают. Но с ними легче бороться еще на земле — поэтому удары по аэродромам и складам остаются нашим приоритетом", — подчеркнул Волошин.

Напомним, мы сообщали о том, сколько дронов РФ запустила по Украине в октябре. Также мы писали, что Россия закрывала аэропорты, из-за ночной атаки.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
