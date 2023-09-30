Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 30 вересня

Чоловік говорить по телефону. Фото: Новини.LIVE

Вихідні в одеситів розпочнуться із теплого, але вітряного дня. Крім того, синоптики попереджають про підвищений атмосферний тиск.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 15-17°С, вдень 26-28°С.

Температура морської води 20-21°С.

Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.

Вологість — 46%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 12-17°С, вдень 25-30°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У суботу, 30 вересня, на українців очікує мінлива хмарність без опадів. Проте вітер підготує сюрпризи — його напрямок цього разу так просто не передбачити. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.