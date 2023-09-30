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Атмосферний тиск зростає: якою буде погода в Одесі сьогодні

30 вересня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 30 вересня
Чоловік говорить по телефону. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Вихідні в одеситів розпочнуться із теплого, але вітряного дня. Крім того,  синоптики попереджають про підвищений атмосферний тиск.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. 
  • Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с. 
  • Температура вночі 15-17°С, вдень 26-28°С. 
  • Температура морської води 20-21°С.
  • Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
  • Вологість — 46%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність. 
  • Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с. 
  • Температура вночі 12-17°С, вдень 25-30°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У суботу, 30 вересня, на українців очікує мінлива хмарність без опадів. Проте вітер підготує сюрпризи — його напрямок цього разу так просто не передбачити. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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