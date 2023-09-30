Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 30 вересня

Атмосферний тиск зростає: якою буде погода в Одесі сьогодні
30 вересня 2023 06:30
Чоловік говорить по телефону. Фото: Новини.LIVE
Вихідні в одеситів розпочнуться із теплого, але вітряного дня. Крім того, синоптики попереджають про підвищений атмосферний тиск.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 15-17°С, вдень 26-28°С.
- Температура морської води 20-21°С.
- Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
- Вологість — 46%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 12-17°С, вдень 25-30°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
У суботу, 30 вересня, на українців очікує мінлива хмарність без опадів. Проте вітер підготує сюрпризи — його напрямок цього разу так просто не передбачити. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.