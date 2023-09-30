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Атмосферное давление растет: какой будет погода в Одессе сегодня

30 сентября 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 30 сентября.
Человек говорит по телефону. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Выходные у одесситов начнутся с теплого, но ветреного дня. Кроме того, синоптики предупреждают о повышенном атмосферном давлении.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 15-17°С, днем ​​26-28°С.
  • Температура морской воды 20-21°С.
  • Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
  • Влажность — 46%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 12-17°С, днем ​​25-30°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В субботу, 30 сентября украинцев ожидает переменная облачность без осадков. Однако ветер подготовит сюрпризы — его направление в этот раз так просто не предвидеть. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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