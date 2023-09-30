Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 30 сентября.

Человек говорит по телефону. Фото: Новини.LIVE

Выходные у одесситов начнутся с теплого, но ветреного дня. Кроме того, синоптики предупреждают о повышенном атмосферном давлении.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 15-17°С, днем ​​26-28°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.

Влажность — 46%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 12-17°С, днем ​​25-30°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

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