Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 30 сентября.

Атмосферное давление растет: какой будет погода в Одессе сегодня
30 сентября 2023 06:30
Человек говорит по телефону. Фото: Новини.LIVE
Выходные у одесситов начнутся с теплого, но ветреного дня. Кроме того, синоптики предупреждают о повышенном атмосферном давлении.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 15-17°С, днем 26-28°С.
- Температура морской воды 20-21°С.
- Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
- Влажность — 46%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 12-17°С, днем 25-30°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине
В субботу, 30 сентября украинцев ожидает переменная облачность без осадков. Однако ветер подготовит сюрпризы — его направление в этот раз так просто не предвидеть. Подробный прогноз погоды читайте в материале.