Вибух дрона біля Південноукраїнської АЕС – що відомо

У ніч проти 26 вересня російський безпілотник вибухнув за 800 метрів від Південноукраїнської атомної станції. Вибухова хвиля спричинила пошкодження на території. На щастя, без серйозних наслідків.

Про це повідомили в МАГАТЕ.

Вибух біля АЕС

Сьогодні вночі команда МАГАТЕ зафіксувала вибух збитого російського безпілотника всього за 800 метрів від периметра Південноукраїнської атомної електростанції. За даними місії, у зоні спостереження було виявлено щонайменше 22 дрони, деякі з них наближалися до станції на відстань до 500 метрів.

О 01:00 спостерігачі чули вибухи та стрілянину, а зранку оглянули місце падіння дрона. Там утворився кратер близько чотирьох квадратних метрів та один метр завглибшки. Внаслідок вибуху пошкоджені металеві конструкції, розбиті вікна в транспорті та вражена регіональна лінія електропередач на 150 кіловольт. Вона не була підключена до АЕС, тож безпосередньої загрози для ядерної безпеки немає.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що дрони знову пролітають занадто близько до атомних об’єктів. Це створює ризик для безпеки.

"Наступного разу нам може не так пощастити. Я закликаю обидві сторони проявити максимальну стриманість навколо всіх ядерних об’єктів", — заявив Гроссі.

Попри інцидент, три реактори Південноукраїнської АЕС продовжують працювати на повну потужність.

