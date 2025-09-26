Взрыв дрона возле Южноукраинской АЭС - что известно

Радиационная опасность — возле Южноукраинской АЭС упал дрон
В ночь на 26 сентября российский беспилотник взорвался в 800 метрах от Южноукраинской атомной станции. Взрывная волна вызвала повреждения на территории. К счастью, без серьезных последствий.
Об этом сообщили в МАГАТЭ.
Взрыв возле АЭС
Сегодня ночью команда МАГАТЭ зафиксировала взрыв сбитого российского беспилотника всего в 800 метрах от периметра Южно-Украинской атомной электростанции. По данным миссии, в зоне наблюдения было обнаружено не менее 22 дронов, некоторые из них приближались к станции на расстояние до 500 метров.
В 01:00 наблюдатели слышали взрывы и стрельбу, а утром осмотрели место падения дрона. Там образовался кратер около четырех квадратных метров и один метр глубиной. В результате взрыва повреждены металлические конструкции, разбиты окна в транспорте и поражена региональная линия электропередач на 150 киловольт. Она не была подключена к АЭС, поэтому непосредственной угрозы для ядерной безопасности нет.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что дроны снова пролетают слишком близко к атомным объектам. Это создает риск для безопасности.
"В следующий раз нам может не так повезти. Я призываю обе стороны проявить максимальную сдержанность вокруг всех ядерных объектов", — заявил Гросси.
Несмотря на инцидент, три реактора Южноукраинской АЭС продолжают работать на полную мощность.
