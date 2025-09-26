Взрыв дрона возле Южноукраинской АЭС - что известно

Южноукраинская АЭС. Фото иллюстративное: Энергоатом

В ночь на 26 сентября российский беспилотник взорвался в 800 метрах от Южноукраинской атомной станции. Взрывная волна вызвала повреждения на территории. К счастью, без серьезных последствий.

Об этом сообщили в МАГАТЭ.

Реклама

Читайте также:

Взрыв возле АЭС

Сегодня ночью команда МАГАТЭ зафиксировала взрыв сбитого российского беспилотника всего в 800 метрах от периметра Южно-Украинской атомной электростанции. По данным миссии, в зоне наблюдения было обнаружено не менее 22 дронов, некоторые из них приближались к станции на расстояние до 500 метров.

В 01:00 наблюдатели слышали взрывы и стрельбу, а утром осмотрели место падения дрона. Там образовался кратер около четырех квадратных метров и один метр глубиной. В результате взрыва повреждены металлические конструкции, разбиты окна в транспорте и поражена региональная линия электропередач на 150 киловольт. Она не была подключена к АЭС, поэтому непосредственной угрозы для ядерной безопасности нет.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что дроны снова пролетают слишком близко к атомным объектам. Это создает риск для безопасности.

"В следующий раз нам может не так повезти. Я призываю обе стороны проявить максимальную сдержанность вокруг всех ядерных объектов", — заявил Гросси.

Несмотря на инцидент, три реактора Южноукраинской АЭС продолжают работать на полную мощность.

Напомним, мы писали о том, что Зеленский отреагировал на блэкаут на ЗАЭС. Также мы сообщали, что МАГАТЭ продолжает сотрудничать с Росатомом.