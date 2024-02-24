Аварія біля КПП та альтернативний маршрут — як з Одеси виїхати за кордон

Затори біля Паланки. Фото: скриншот

Станом на вечір 24 лютого на трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону спостерігаються значні затори. У природному парку сталася ДТП, через що рух автівок значно ускладнено. Водночас до Румунії сьогодні можливий альтернативний маршрут.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є великий затор у районі природного парку та обох пропускних пунктів. Ця ділянка на картах позначена червоним та жовтим кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 26 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Крім того, на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області також зафіксовано невеликі скупчення машин біля КПП "Удобне", Сарати та Новосільського. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 26 хвилин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через Молдову.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, ми розповідали, що компанія Kia не поспішала з виводом на український ринок компактного електричного кросовера EV6, випущеного у 2023 році. Втім, нещодавно модель таки з'явилася на офіційному сайті компанії в Україні, хоча ціна досі відома лише на один варіант комплектації електромобіля.

Також ми писали, що народні депутати зареєстрували у парламенті законопроєкт № 11029, яким передбачено посилення відповідальності за неналежний технічний стан автомобіля та пропонуються нові підходи до визначення середньої швидкості транспортних засобів. У разі ухвалення документа Україні приєднається до країн, де використання зимової гуми на авто є обов'язковим.