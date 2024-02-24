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Авария возле КПП и альтернативный маршрут — как из Одессы выехать за границу

24 февраля 2024 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Авария возле КПП и альтернативный маршрут — как из Одессы выехать за границу
Пробки возле Паланки. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на вечер 24 февраля на трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы наблюдаются значительные пробки . В природном парке произошло ДТП, из-за чего движение автомобилей значительно затруднено. В то же время в Румынию сегодня возможен альтернативный маршрут.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть большая пробка в районе природного парка и обоих пропускных пунктов. Этот участок на картах обозначен красным и желтым цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 26 минут.

Авария возле КПП и альтернативный маршрут — как из Одессы выехать за границу - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

Кроме того, на международной трассе М-15 на юге Одесской области также зафиксированы небольшие скопления машин у КПП "Удобное", Сараты и Новосельского. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, будет составлять 4 часа 26 минут. Также есть альтернативный маршрут, почти полностью пролегающий через Молдову.

Авария возле КПП и альтернативный маршрут — как из Одессы выехать за границу - фото 2
Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, мы рассказывали, что Kia не спешила с выводом на украинский рынок компактного электрического кроссовера EV6, выпущенного в 2023 году. Впрочем, недавно модель появилась на официальном сайте компании в Украине, хотя цена до сих пор известна лишь на один вариант комплектации электромобиля.

Также мы писали, что народные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект №11029, которым предусмотрено усиление ответственности за ненадлежащее техническое состояние автомобиля и предлагаются новые подходы к определению средней скорости транспортных средств. В случае принятия документа, Украина присоединится к странам, где использование зимней резины на авто обязательно.

Одесса
Молдова
граница
КПП
Румыния
Одесская область
пробки
очереди

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