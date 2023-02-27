Аварія на високовольтній лінії Одещини: коли чекати світло
На Одещині сталося аварійне відключення високовольтної лінії. Без світла залишилось чимало мешканців регіону.
Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.
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"Через це тимчасово без світла залишились майже всі райони Одеси та Одеський район. Енергетики розпочали аварійно-відновлювані роботи одразу після відбою повітряної тривоги", — йдеться в повідомленні.
У разі довгої відсутності світла повідомте про це через:
- сторінку у фейсбук;
- повідомлення на сайті;
- чат-бот у Viber або Telegram — (у рядку пошуку вводьте "ДТЕК Одеські електромережі");
- кол-центр: +38 (068/095/073) 750 90 90 або +38 (048) 705 90 90.
Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Робота транспорту
Одеситам не варто чекати електротранспорт на зупинках. Єдиний доступний наразі вид міського транспорту — маршрутні таксі. Через це кількість пасажирів зросла, тож слід заздалегідь спланувати поїздку, адже часом доведеться стояти на зупинках по 10-15 хвилин.
На дорогах регулювальники
Також через відсутність електропостачання та вимкнені світлофори, на дорогах міста почали працювати регулювальники на критичних ділянках. Це робиться, аби нормалізувати рух транспорту та забезпечити безпеку як водіїв, так і пішоходів.
Що слід пам’ятати?
- Жести регулювальника обов'язкові для виконання, як і сигнали звичного світлофора.
- Коли регулювальник регулює дорожній рух, його жести мають пріоритет над сигналами світлофора, вимогами дорожніх знаків та розмітки.
- Сигнали регулювальника в однаковій мірі відносяться, як до автомобілістів, так і до пішоходів.
- Згідно з ч. 2 ст. 122 КУпАП за невиконання жесту регулювальника передбачена відповідальність — штраф 510 гривень.
- Будьте уважні, особливо в темну пору доби, саме в цей час, в години пік, на перехрестях працюють регулювальники.
Де працювати та вчитись
Робота з благоустрою пунктів незламності продовжується щоденно, на сьогодні розгорнуто 341 пункт, 295 з яких — у місті Одеса. Адреси усіх пунктів можна знайти на онлайн-карті, яка постійно доповнюється фото та детальною інформацією. До ініціативи приєднується дедалі більше магазинів, ресторанів і торгових точок.