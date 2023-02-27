Аварія на високовольтній лінії Одещини: коли чекати світло

Ремонтні роботи тривають

На Одещині сталося аварійне відключення високовольтної лінії. Без світла залишилось чимало мешканців регіону.

Про це повідомляє ДТЕК Одеські електромережі.

"Через це тимчасово без світла залишились майже всі райони Одеси та Одеський район. Енергетики розпочали аварійно-відновлювані роботи одразу після відбою повітряної тривоги", — йдеться в повідомленні.

У разі довгої відсутності світла повідомте про це через:

сторінку у фейсбук;

повідомлення на сайті;

чат-бот у Viber або Telegram — (у рядку пошуку вводьте "ДТЕК Одеські електромережі");

кол-центр: +38 (068/095/073) 750 90 90 або +38 (048) 705 90 90.

Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Робота транспорту

Одеситам не варто чекати електротранспорт на зупинках. Єдиний доступний наразі вид міського транспорту — маршрутні таксі. Через це кількість пасажирів зросла, тож слід заздалегідь спланувати поїздку, адже часом доведеться стояти на зупинках по 10-15 хвилин.

На дорогах регулювальники

Також через відсутність електропостачання та вимкнені світлофори, на дорогах міста почали працювати регулювальники на критичних ділянках. Це робиться, аби нормалізувати рух транспорту та забезпечити безпеку як водіїв, так і пішоходів.

Що слід пам’ятати?

Жести регулювальника обов'язкові для виконання, як і сигнали звичного світлофора.

Коли регулювальник регулює дорожній рух, його жести мають пріоритет над сигналами світлофора, вимогами дорожніх знаків та розмітки.

Сигнали регулювальника в однаковій мірі відносяться, як до автомобілістів, так і до пішоходів.

Згідно з ч. 2 ст. 122 КУпАП за невиконання жесту регулювальника передбачена відповідальність — штраф 510 гривень.

Будьте уважні, особливо в темну пору доби, саме в цей час, в години пік, на перехрестях працюють регулювальники.

Де працювати та вчитись

Робота з благоустрою пунктів незламності продовжується щоденно, на сьогодні розгорнуто 341 пункт, 295 з яких — у місті Одеса. Адреси усіх пунктів можна знайти на онлайн-карті, яка постійно доповнюється фото та детальною інформацією. До ініціативи приєднується дедалі більше магазинів, ресторанів і торгових точок.