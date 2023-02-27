Авария на высоковольтной линии Одесщины: когда ждать свет

Ремонтные работы продолжаются

В Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Без света осталось много жителей региона.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

"Из-за этого временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район. Энергетики приступили к аварийно-восстанавливаемым работам сразу после отбоя воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

При длительном отсутствии света сообщите об этом через:

страницу в фейсбук;

сообщение на сайте;

чат-бот в Viber или Telegram - (в строке поиска вводите "ДТЭК Одесские электросети");

колл-центр: +38 (068/095/073) 750 90 90 или +38 (048) 705 90 90.

Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Работа транспорта

Одесситам не стоит ждать электротранспорта на остановках. Единственный доступный вид городского транспорта — маршрутные такси. Из-за этого количество пассажиров выросло, поэтому следует заранее спланировать поездку, ведь иногда придется стоять на остановках по 10-15 минут.

На дорогах регулировщики

Также из-за отсутствия электроснабжения и выключенных светофоров, на дорогах города начали работать регуляторы на критических участках. Это делается, чтобы нормализовать движение транспорта и обеспечить безопасность водителей и пешеходов.

Что следует помнить?

Жесты регулятора обязательны для выполнения, как и сигналы привычного светофора.

Когда регулятор регулирует дорожное движение, его жесты имеют приоритет над сигналами светофора, требованиями дорожных знаков и разметки.

Сигналы регулятора в равной степени относятся, как к автомобилистам, так и к пешеходам.

Согласно ч. 2 ст. 122 КУоАП за невыполнение жеста регулятора предусмотрена ответственность — штраф 510 гривен.

Будьте внимательны, особенно в темное время суток, именно в это время, в часы пик, на перекрестках работают регуляторы.

Где работать и учиться

Работа по благоустройству пунктов несокрушимости продолжается ежедневно, на сегодня развернут 341 пункт, 295 из которых — в городе Одесса. Адреса всех пунктов можно найти на онлайн-карте, постоянно дополняемой фото и подробной информацией. К инициативе присоединяется все больше магазинов, ресторанов и торговых точек.