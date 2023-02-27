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Авария на высоковольтной линии Одесчины: когда ждать свет

27 февраля 2023 10:49
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Авария на высоковольтной линии Одесщины: когда ждать свет
Ремонтные работы продолжаются
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Без света осталось много жителей региона.

Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети.

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"Из-за этого временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район. Энергетики приступили к аварийно-восстанавливаемым работам сразу после отбоя воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

При длительном отсутствии света сообщите об этом через:

  • страницу в фейсбук;
  • сообщение на сайте;
  • чат-бот в Viber или Telegram - (в строке поиска вводите "ДТЭК Одесские электросети");
  • колл-центр: +38 (068/095/073) 750 90 90 или +38 (048) 705 90 90.

Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Работа транспорта

Одесситам не стоит ждать электротранспорта на остановках. Единственный доступный вид городского транспорта — маршрутные такси. Из-за этого количество пассажиров выросло, поэтому следует заранее спланировать поездку, ведь иногда придется стоять на остановках по 10-15 минут.

На дорогах регулировщики

Также из-за отсутствия электроснабжения и выключенных светофоров, на дорогах города начали работать регуляторы на критических участках. Это делается, чтобы нормализовать движение транспорта и обеспечить безопасность водителей и пешеходов.

Что следует помнить?

  • Жесты регулятора обязательны для выполнения, как и сигналы привычного светофора.
  • Когда регулятор регулирует дорожное движение, его жесты имеют приоритет над сигналами светофора, требованиями дорожных знаков и разметки.
  • Сигналы регулятора в равной степени относятся, как к автомобилистам, так и к пешеходам.
  • Согласно ч. 2 ст. 122 КУоАП за невыполнение жеста регулятора предусмотрена ответственность — штраф 510 гривен.
  • Будьте внимательны, особенно в темное время суток, именно в это время, в часы пик, на перекрестках работают регуляторы.

Где работать и учиться

Работа по благоустройству пунктов несокрушимости продолжается ежедневно, на сегодня развернут 341 пункт, 295 из которых — в городе Одесса. Адреса всех пунктов можно найти на онлайн-карте, постоянно дополняемой фото и подробной информацией. К инициативе присоединяется все больше магазинов, ресторанов и торговых точек.

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