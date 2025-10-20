Аварія на водогоні в Одесі: відключення водопостачання в Київському та Хаджибейському районах 14 жовтня

Люди набирають воду у вїбюветі. ФОто ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 жовтня, в Одесі деякі райони залишилися без водопостачання. Через аварію на водогоні великого діаметру частково призупинено подачу води для мешканців частини Київського та Хаджибейського районів. Комунальні служби проводять аварійно-ремонтні роботи на кількох ділянках водопровідної мережі. Відновлення води заплановане до вечора.

Про це повідомили в пресслужбі "Інфоксводоканалу".

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси:

вул. Балківська.

Відключення до 19:00.

Київський район частково;

Хаджибейський район частково;

просп. Князя Ярослава Мудрого, 16-24;

вул. Академіка Корольова, 60-70;

вул. Сім'ї Глодан, 13-19.

Відключення до 20:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Адреси бюветів

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

