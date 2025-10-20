Відео
Україна
Відео

Головна Одеса Аварія на водогоні — два райони в Одесі зплишилися без води

Аварія на водогоні — два райони в Одесі зплишилися без води

Дата публікації: 20 жовтня 2025 12:03
Оновлено: 12:04
Аварія на водогоні в Одесі: відключення водопостачання в Київському та Хаджибейському районах 14 жовтня
Люди набирають воду у вїбюветі. ФОто ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 жовтня, в Одесі деякі райони залишилися без водопостачання. Через аварію на водогоні великого діаметру частково призупинено подачу води для мешканців частини Київського та Хаджибейського районів. Комунальні служби проводять аварійно-ремонтні роботи на кількох ділянках водопровідної мережі. Відновлення води заплановане до вечора.

Про це повідомили в пресслужбі "Інфоксводоканалу"

Читайте також:

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси:

  • вул. Балківська.

Відключення до 19:00. 

  • Київський район частково;
  • Хаджибейський район частково;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 16-24;
  • вул. Академіка Корольова, 60-70;
  • вул. Сім'ї Глодан, 13-19.

Відключення до 20:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Адреси бюветів 

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, від чого залежить розмір субсидії, які призначають до опалювального сезону. Також ми писали про те, як ветеранам подати спрощену заяву для отримання пільг на оплату комунальних послуг.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
