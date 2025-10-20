Аварія на водогоні в Одесі: відключення водопостачання в Київському та Хаджибейському районах 14 жовтня

Аварія на водогоні — два райони в Одесі зплишилися без води
Сьогодні, 20 жовтня, в Одесі деякі райони залишилися без водопостачання. Через аварію на водогоні великого діаметру частково призупинено подачу води для мешканців частини Київського та Хаджибейського районів. Комунальні служби проводять аварійно-ремонтні роботи на кількох ділянках водопровідної мережі. Відновлення води заплановане до вечора.
Про це повідомили в пресслужбі "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Без води залишилися такі адреси:
- вул. Балківська.
Відключення до 19:00.
- Київський район частково;
- Хаджибейський район частково;
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 16-24;
- вул. Академіка Корольова, 60-70;
- вул. Сім'ї Глодан, 13-19.
Відключення до 20:00.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Адреси бюветів
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
