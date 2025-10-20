Авария на водопроводе в Одессе: отключение водоснабжения в Киевском и Хаджибейском районах 14 октября

Авария на водопроводе — два района в Одессе остались без воды
Сегодня, 20 октября, в Одессе некоторые районы остались без водоснабжения. Из-за аварии на водопроводе большого диаметра частично приостановлена подача воды для жителей части Киевского и Хаджибейского районов. Коммунальные службы проводят аварийно-ремонтные работы на нескольких участках водопроводной сети. Восстановление воды запланировано к вечеру.
Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды остались следующие адреса:
- ул. Балковская.
Отключение до 19:00.
- Киевский район частично;
- Хаджибейский район частично;
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 16-24;
- ул. Академика Королева, 60-70;
- ул. Семьи Глодан, 13-19.
Отключение до 20:00.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Адреса бюветов
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
