Авария на водопроводе в Одессе: отключение водоснабжения в Киевском и Хаджибейском районах 14 октября

Люди набирают воду в вїбюветі. ФОто иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 20 октября, в Одессе некоторые районы остались без водоснабжения. Из-за аварии на водопроводе большого диаметра частично приостановлена подача воды для жителей части Киевского и Хаджибейского районов. Коммунальные службы проводят аварийно-ремонтные работы на нескольких участках водопроводной сети. Восстановление воды запланировано к вечеру.

Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

Без воды остались следующие адреса:

ул. Балковская.

Отключение до 19:00.

Киевский район частично;

Хаджибейский район частично;

просп. Князя Ярослава Мудрого, 16-24;

ул. Академика Королева, 60-70;

ул. Семьи Глодан, 13-19.

Отключение до 20:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Адреса бюветов

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

