Авария на водопроводе — два района в Одессе остались без воды

Дата публикации 20 октября 2025 12:03
обновлено: 12:04
Авария на водопроводе в Одессе: отключение водоснабжения в Киевском и Хаджибейском районах 14 октября
Люди набирают воду в вїбюветі. ФОто иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 20 октября, в Одессе некоторые районы остались без водоснабжения. Из-за аварии на водопроводе большого диаметра частично приостановлена подача воды для жителей части Киевского и Хаджибейского районов. Коммунальные службы проводят аварийно-ремонтные работы на нескольких участках водопроводной сети. Восстановление воды запланировано к вечеру.

Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".

Где нет воды в Одессе

Без воды остались следующие адреса:

  • ул. Балковская.

Отключение до 19:00.

  • Киевский район частично;
  • Хаджибейский район частично;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 16-24;
  • ул. Академика Королева, 60-70;
  • ул. Семьи Глодан, 13-19.

Отключение до 20:00.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Адреса бюветов

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы сообщали о том, от чего зависит размер субсидии, которые назначают до отопительного сезона. Также мы писали о том, как ветеранам подать упрощенное заявление для получения льгот на оплату коммунальных услуг.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
