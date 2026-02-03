Відео
Україна
Відео

Аварія в енергосистемі Одеси — без світла два райони та область

Аварія в енергосистемі Одеси — без світла два райони та область

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 12:52
Аварійні відключення світла в Одесі та області
Фахівці ремонтують мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Одесі та на Одещині масово зникло світло через аварійні пошкодження мереж. Найбільше відключень зафіксували в кількох районах міста та частково в області. Енергетики вже працюють на місцях.

Про це повідомили в ДТЕК.

Читайте також:

Аварія на мережі

У частині Київського, Приморського районів міста та частині населених пунктів Одеського району електропостачання зникло через локальні аварійні ситуації. Ремонтні бригади виїхали одразу після знеструмлення та виконують відновлювальні роботи. Через складні погодні умови аварій стало значно більше, ніж зазвичай. В області ситуація подібна. Аварійні відключення сталися в Подільському, Роздільнянському, Білгород-Дністровському, Березівському та Одеському районах.

Там, де є технічна можливість, застосовують графіки стабілізаційних відключень, щоб зменшити навантаження на мережі.

Крім того, через ожеледь та обмерзання ліній електропередач повністю або частково знеструмлені 68 населених пунктів у трьох областях — Одеській, Миколаївській та Херсонській. Фахівці обленерго ремонтують пошкоджені ділянки та поступово повертають світло в оселі. Додатково ситуацію ускладнили нічні удари ворога по енергетичній інфраструктурі Одещини. Пошкодження значні, тому відновлення триває поетапно.

Нагадаємо, ми повідомляли, що через російський обстріл сотні тисяч українців залишилися без тепла. Також ми писали, що росіяни атакували головну ТЕЦ Харкова.

Одеса аварія Одеська область Новини Одеси відключення світла світло
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
