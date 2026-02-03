Видео
Главная Одесса Авария в энергосистеме Одессы — без света два района и область

Авария в энергосистеме Одессы — без света два района и область

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 12:52
Аварийные отключения света в Одессе и области
Специалисты ремонтируют сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одессе и Одесской области массово исчез свет из-за аварийных повреждений сетей. Больше всего отключений зафиксировали в нескольких районах города и частично в области. Энергетики уже работают на местах.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Авария на сети

В части Киевского, Приморского районов города и части населенных пунктов Одесского района электроснабжение исчезло из-за локальных аварийных ситуаций. Ремонтные бригады выехали сразу после обесточивания и выполняют восстановительные работы. Из-за сложных погодных условий аварий стало значительно больше, чем обычно. В области ситуация подобная. Аварийные отключения произошли в Подольском, Раздельнянском, Белгород-Днестровском, Березовском и Одесском районах.

Там, где есть техническая возможность, применяют графики стабилизационных отключений, чтобы уменьшить нагрузку на сети.

Кроме того, из-за гололеда и обледенения линий электропередач полностью или частично обесточены 68 населенных пунктов в трех областях — Одесской, Николаевской и Херсонской. Специалисты облэнерго ремонтируют поврежденные участки и постепенно возвращают свет в дома. Дополнительно ситуацию осложнили ночные удары врага по энергетической инфраструктуре Одесской области. Повреждения значительные, поэтому восстановление продолжается поэтапно.

Напомним, мы сообщали, что из-за российского обстрела сотни тысяч украинцев остались без тепла. Также мы писали, что россияне атаковали главную ТЭЦ Харькова.

Одесса авария Одесская область Новости Одессы отключения света свет
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
