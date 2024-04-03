Аварійне відключення водопостачання в Одесі — де не буде води до кінця доби
Сьогодні, 3 квітня, у жителів цілого мікрорайону Одеси не буде води до вечора. Водопостачання фахівці планують відновити до 20:30, але час виконання робіт може змінюватись.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- пров. Шампанський, 7 — 11 ;
- Армійська, 10 — 18;
- Зоопаркова, 1 — 25;
- Маршала Говорова, 8 — 18;
- Академічна, 1 — 11.
Частина ж/м "Слобідка":
- Академіка Воробйова — усі будинки;
- Кладовищенська — усі будинки;
- Балківська — усі будинки;
- Маловського — усі будинки.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.
Також ми писали, що українські газопостачальники оприлюднили тарифи на постачання та розподіл природного газу, які почнуть діяти з 1 квітня 2024 року. Йдеться про інформацію за областями.
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