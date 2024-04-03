Аварійне відключення водопостачання в Одесі — де не буде води до кінця доби

Відсутність води в крані. Фото: УНІАН

Сьогодні, 3 квітня, у жителів цілого мікрорайону Одеси не буде води до вечора. Водопостачання фахівці планують відновити до 20:30, але час виконання робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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пров. Шампанський, 7 — 11 ;

Армійська, 10 — 18;

Зоопаркова, 1 — 25;

Маршала Говорова, 8 — 18;

Академічна, 1 — 11.

Частина ж/м "Слобідка":

Академіка Воробйова — усі будинки;

Кладовищенська — усі будинки;

Балківська — усі будинки;

Маловського — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.



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