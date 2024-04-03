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Аварійне відключення водопостачання в Одесі — де не буде води до кінця доби

3 квітня 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Аварійне відключення водопостачання в Одесі — де не буде води до кінця доби
Відсутність води в крані. Фото: УНІАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 3 квітня, у жителів цілого мікрорайону Одеси не буде води до вечора. Водопостачання фахівці планують відновити до 20:30, але час виконання робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • пров. Шампанський, 7 — 11 ;
  • Армійська, 10 — 18;
  • Зоопаркова, 1 — 25;
  • Маршала Говорова, 8 — 18;
  • Академічна, 1 — 11. 

Частина ж/м "Слобідка":

  • Академіка Воробйова — усі будинки;
  • Кладовищенська  — усі будинки;
  • Балківська  — усі будинки;
  • Маловського — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

Також ми писали, що українські газопостачальники оприлюднили тарифи на постачання та розподіл природного газу, які почнуть діяти з 1 квітня 2024 року. Йдеться про інформацію за областями.

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Одеса
ремонт
вода
Новини Одеси
відсутність води

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