Аварийное отключение водоснабжения в Одессе — где не будет воды до конца суток
Сегодня, 3 апреля, у жителей всего микрорайона Одессы не будет воды до вечера. Водоснабжение специалисты планируют возобновить до 20:30, но время выполнения работ может изменяться.
Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".
Где нет воды
- пер. Шампанский, 7 — 11;
- Армейская, 10 — 18;
- Зоопарковая, 1 — 25;
- Маршала Говорова, 8 — 18;
- Академическая, 1 — 11.
Часть ж/м "Слободка":
- Академика Воробьева — все дома;
- Кладовищенская — все дома;
- Балковская — все дома;
- Маловского — все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, что Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.
Также писали, что украинские газопоставщики обнародовали тарифы на поставку и распределение природного газа, которые начнут действовать с 1 апреля 2024 года. Речь идет об информации по областям.
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