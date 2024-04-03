Аварийное отключение водоснабжения в Одессе — где не будет воды до конца суток

Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН

Сегодня, 3 апреля, у жителей всего микрорайона Одессы не будет воды до вечера. Водоснабжение специалисты планируют возобновить до 20:30, но время выполнения работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".

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Где нет воды

пер. Шампанский, 7 — 11;

Армейская, 10 — 18;

Зоопарковая, 1 — 25;

Маршала Говорова, 8 — 18;

Академическая, 1 — 11.

Часть ж/м "Слободка":

Академика Воробьева — все дома;

Кладовищенская — все дома;

Балковская — все дома;

Маловского — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.



Также писали, что украинские газопоставщики обнародовали тарифы на поставку и распределение природного газа, которые начнут действовать с 1 апреля 2024 года. Речь идет об информации по областям.