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Аварийное отключение водоснабжения в Одессе — где не будет воды до конца суток

3 апреля 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Аварийное отключение водоснабжения в Одессе — где не будет воды до конца суток
Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 3 апреля, у жителей всего микрорайона Одессы не будет воды до вечера. Водоснабжение специалисты планируют возобновить до 20:30, но время выполнения работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба " Инфоксводоканала ".

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Где нет воды

  • пер. Шампанский, 7 — 11;
  • Армейская, 10 — 18;
  • Зоопарковая, 1 — 25;
  • Маршала Говорова, 8 — 18;
  • Академическая, 1 — 11.

Часть ж/м "Слободка":

  • Академика Воробьева — все дома;
  • Кладовищенская — все дома;
  • Балковская — все дома;
  • Маловского — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Также писали, что украинские газопоставщики обнародовали тарифы на поставку и распределение природного газа, которые начнут действовать с 1 апреля 2024 года. Речь идет об информации по областям.

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Одесса
ремонт
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Новости Одессы
отсутствие воды

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