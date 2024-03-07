Аварійні відключення електроенергії — хто з одеситів в середу залишиться без світла
Сьогодні, 7 березня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Центральний РЕМ:
- Канатна, 29, 74;
- Жуковського, 17;
- Єврейська, 24;
- Рішельєвська, 21;
- Святослава Ріхтера — усі будинки;
- Косяченко, 2;
- Гранатна — усі будинки;
- Дубова — усі будинки;
- Профспілкова — усі будинки;
- Пшенична, 7, 9, 16, 16а, 18, 20, 22,:22а, 24;
- Радісна, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,50а,52,54;
- Трудових Резервів, 1-10;
- Туристська — усі будинки;
- пров. 1-й, 3-й Кипарисний — усі будинки;
- пров. Джутовий 1-10,10а;
- пров. Конструкторський — усі будинки;
- пров. Москвіна 1-10,10а,12;
- пров. Радіальний, 1-10, 12;
- Центральний Аеропорт, 1,3,5,7,9,11,13,15,23;
- Малішевського (Гастело) — усі будинки.
Південний РЕМ:
- Довга — усі будинки;
- Костанді — усі будинки;
- Люстдорфська дорога, 129-179;
- Новгородська — усі будинки;
- Сумська, 65а;
- Тімірязєва — усі будинки;
- Шолохова — усі будинки;
- пров. 2-й Новгородський,
- Львівська — усі будинки;
- Новгородська — усі будинки;
- Левітана, 59, 61;
- Шишкіна, 51, 51а, 63, 63а;
- пров. 3-й,4-й,5-й Тимірязєва — усі будинки;
- пров. 2-й, 3-й Юннатів — усі будинки;
- пров. Трудовий, 1-8;
- Золотий Берег — усі будинки;
- пров. Вузький, 1, 5, 13, 14б;
- Фонтанська дорога, 165-173;
- пров. Амбулаторний — усі будинки;
- пров. Бєлякова, 2/корп.10;
- пров. Всеволода Змієнка, 1, 2, 2/корп.2, 2а, 2б, 3, 4, 4/1а, 6, 7;
- Амундсена, 1а, 2, 3, 3/корп.3, 8, 8/1, 8а;
- Дача Ковалевського, 1, 1б, 2/3, 3, 7/б/1;
- Леваневського, 3/корп.2, 5, 7, 7/9, 7а, 11;
- Рибальська Балка — усі будинки;
- пров. 2-й Мічманський — усі будинки;
- пров. Байдукова — усі будинки;,
- пров. Леваневського, 1, 2, 2а,3/корп.1, 114
- пров. Фестивальний, 1/корп.1, 1/корп. 2, 1А, 2, 3, 4;
- Семена Яхненка — усі будинки.
Північний РЕМ:
- Ак. Заболотного, 18,20,24;
- Паустовського, 31,31/корп.1, 31/корп.2.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, що В Україні у березні деякі споживачі заплатять менші тарифи на електричну енергію. Зокрема, такі розцінки запроваджені для непобутових споживачів.
Також ми писали, що електрична енергія суттєво зросла у вартості за останній рік. Зараз тариф становить 2,64 грн за кВт-годину, проте вона може коштувати удвічі дешевше. Це передбачено урядовою постановою №544. Йдеться про підключення нічного тарифу, однак необхідно встановити двозонний лічильник.
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