Аварійні відключення електроенергії — хто з одеситів в середу залишиться без світла

Електрики ремонтують лінії електропередач. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Сьогодні, 7 березня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Центральний РЕМ:

Канатна, 29, 74;

Жуковського, 17;

Єврейська, 24;

Рішельєвська, 21;

Святослава Ріхтера — усі будинки;

Косяченко, 2;

Гранатна — усі будинки;

Дубова — усі будинки;

Профспілкова — усі будинки;

Пшенична, 7, 9, 16, 16а, 18, 20, 22,:22а, 24;

Радісна, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,50а,52,54;

Трудових Резервів, 1-10;

Туристська — усі будинки;

пров. 1-й, 3-й Кипарисний — усі будинки;

пров. Джутовий 1-10,10а;

пров. Конструкторський — усі будинки;

пров. Москвіна 1-10,10а,12;

пров. Радіальний, 1-10, 12;

Центральний Аеропорт, 1,3,5,7,9,11,13,15,23;

Малішевського (Гастело) — усі будинки.

Південний РЕМ:

Довга — усі будинки;

Костанді — усі будинки;

Люстдорфська дорога, 129-179;

Новгородська — усі будинки;

Сумська, 65а;

Тімірязєва — усі будинки;

Шолохова — усі будинки;

пров. 2-й Новгородський,

Львівська — усі будинки;

Новгородська — усі будинки;

Левітана, 59, 61;

Шишкіна, 51, 51а, 63, 63а;

пров. 3-й,4-й,5-й Тимірязєва — усі будинки;

пров. 2-й, 3-й Юннатів — усі будинки;

пров. Трудовий, 1-8;

Золотий Берег — усі будинки;

пров. Вузький, 1, 5, 13, 14б;

Фонтанська дорога, 165-173;

пров. Амбулаторний — усі будинки;

пров. Бєлякова, 2/корп.10;

пров. Всеволода Змієнка, 1, 2, 2/корп.2, 2а, 2б, 3, 4, 4/1а, 6, 7;

Амундсена, 1а, 2, 3, 3/корп.3, 8, 8/1, 8а;

Дача Ковалевського, 1, 1б, 2/3, 3, 7/б/1;

Леваневського, 3/корп.2, 5, 7, 7/9, 7а, 11;

Рибальська Балка — усі будинки;

пров. 2-й Мічманський — усі будинки;

пров. Байдукова — усі будинки;,

пров. Леваневського, 1, 2, 2а,3/корп.1, 114

пров. Фестивальний, 1/корп.1, 1/корп. 2, 1А, 2, 3, 4;

Семена Яхненка — усі будинки.

Північний РЕМ:

Ак. Заболотного, 18,20,24;

Паустовського, 31,31/корп.1, 31/корп.2.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що В Україні у березні деякі споживачі заплатять менші тарифи на електричну енергію. Зокрема, такі розцінки запроваджені для непобутових споживачів.



Також ми писали, що електрична енергія суттєво зросла у вартості за останній рік. Зараз тариф становить 2,64 грн за кВт-годину, проте вона може коштувати удвічі дешевше. Це передбачено урядовою постановою №544. Йдеться про підключення нічного тарифу, однак необхідно встановити двозонний лічильник.