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Аварійні відключення електроенергії — хто з одеситів в середу залишиться без світла

7 березня 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Аварійні відключення електроенергії — хто з одеситів в середу залишиться без світла
Електрики ремонтують лінії електропередач. Фото: REUTERS/Lisi Niesner
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 7 березня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Центральний РЕМ:  

  • Канатна, 29, 74;
  • Жуковського, 17;  
  • Єврейська, 24;
  • Рішельєвська, 21;
  • Святослава Ріхтера — усі будинки;  
  • Косяченко, 2; 
  • Гранатна — усі будинки; 
  • Дубова — усі будинки;  
  • Профспілкова — усі будинки;  
  • Пшенична, 7, 9, 16, 16а, 18, 20, 22,:22а, 24;
  • Радісна, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,50а,52,54; 
  • Трудових Резервів, 1-10; 
  • Туристська — усі будинки; 
  • пров. 1-й, 3-й Кипарисний — усі будинки;
  • пров. Джутовий 1-10,10а;
  • пров. Конструкторський — усі будинки; 
  • пров. Москвіна  1-10,10а,12; 
  • пров. Радіальний,  1-10, 12;  
  • Центральний Аеропорт, 1,3,5,7,9,11,13,15,23;  
  • Малішевського (Гастело) — усі будинки.

Південний РЕМ:

  • Довга — усі будинки;  
  • Костанді — усі будинки;
  • Люстдорфська дорога, 129-179; 
  • Новгородська — усі будинки;
  • Сумська, 65а; 
  • Тімірязєва — усі будинки;
  • Шолохова — усі будинки;
  • пров. 2-й Новгородський,  
  • Львівська — усі будинки; 
  • Новгородська — усі будинки;
  • Левітана, 59, 61; 
  • Шишкіна, 51, 51а, 63, 63а; 
  • пров. 3-й,4-й,5-й Тимірязєва — усі будинки;
  • пров. 2-й, 3-й Юннатів — усі будинки; 
  • пров. Трудовий, 1-8;
  • Золотий Берег — усі будинки;
  • пров. Вузький, 1, 5, 13, 14б;
  • Фонтанська дорога, 165-173; 
  • пров.  Амбулаторний — усі будинки; 
  • пров. Бєлякова, 2/корп.10; 
  • пров. Всеволода Змієнка, 1, 2, 2/корп.2, 2а, 2б, 3, 4, 4/1а, 6, 7; 
  • Амундсена, 1а, 2, 3, 3/корп.3, 8, 8/1, 8а; 
  • Дача Ковалевського, 1, 1б, 2/3, 3, 7/б/1; 
  • Леваневського, 3/корп.2, 5, 7, 7/9, 7а, 11;  
  • Рибальська Балка — усі будинки;
  • пров. 2-й Мічманський — усі будинки; 
  • пров. Байдукова — усі будинки;, 
  • пров. Леваневського, 1, 2, 2а,3/корп.1, 114
  • пров. Фестивальний,  1/корп.1, 1/корп. 2, 1А, 2, 3, 4;  
  • Семена Яхненка — усі будинки.

Північний РЕМ:

  • Ак. Заболотного, 18,20,24;
  • Паустовського, 31,31/корп.1, 31/корп.2. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що В Україні у березні деякі споживачі заплатять менші тарифи на електричну енергію. Зокрема, такі розцінки запроваджені для непобутових споживачів.

Також ми писали, що електрична енергія суттєво зросла у вартості за останній рік. Зараз тариф становить 2,64 грн за кВт-годину, проте вона може коштувати удвічі дешевше. Це передбачено урядовою постановою №544. Йдеться про підключення нічного тарифу, однак необхідно встановити двозонний лічильник.

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