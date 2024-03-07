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Аварийные отключения электроэнергии – кто из одесситов в среду останется без света

7 марта 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Аварийные отключения электроэнергии – кто из одесситов в среду останется без света
Электрики ремонтируют линии электропередач. Фото: REUTERS/Lisi Niesner
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 7 марта, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 20:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Центральный РЭС:

  • Канатная, 29, 74;
  • Жуковского, 17;
  • Еврейская, 24;
  • Ришельевская, 21;
  • Святослава Рихтера – все дома;
  • Косяченко, 2;
  • Гранатная – все дома;
  • Дубовая – все дома;
  • Профсоюзная – все дома;
  • Пшеничная, 7, 9, 16, 16а, 18, 20, 22, 22а, 24;
  • Радостная, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,50а,52,54;
  • Трудовых Резервов, 1-10;
  • Туристская – все дома;
  • пер. 1-й, 3-й Кипарисный – все дома;
  • пер. Джутовая 1-10,10а;
  • пер. Конструкторский – все дома;
  • пер. Москвина 1-10,10а,12;
  • пер. Радиальный, 1-10, 12;
  • Центральный Аэропорт, 1,3,5,7,9,11,13,15,23;
  • Малишевского (Гастело) – все дома.

Южный РЭС:

  • Длинная – все дома;
  • Костанди – все дома;
  • Люстдорфская дорога, 129–179;
  • Новгородская – все дома;
  • Сумская, 65а;
  • Тимирязева – все дома;
  • Шолохова – все дома;
  • пер. 2-й Новгородский– все дома;
  • Львовская – все дома;
  • Новгородская – все дома;
  • Левитана, 59, 61;
  • Шишкина, 51, 51а, 63, 63а;
  • пер. 3-й, 4-й, 5-й Тимирязева – все дома;
  • пер. 2-й, 3-й Юннатов – все дома;
  • пер. Трудовой, 1-8;
  • Золотой Берег – все дома;
  • пер. Узкий, 1, 5, 13, 14б;
  • Фонтанская дорога, 165 –173;
  • пер. Амбулаторный – все дома;
  • пер. Белякова, 2/корп.10;
  • пер. Всеволода Змиенко, 1, 2, 2/корп.2, 2а, 2б, 3, 4, 4/1а, 6, 7;
  • Амундсена, 1а, 2, 3, 3/корп.3, 8, 8/1, 8а;
  • Дача Ковалевского, 1, 1б, 2/3, 3, 7/б/1;
  • Леваневского, 3/корп.2, 5, 7, 7/9, 7а, 11;
  • Рыболовная Балка – все дома;
  • пер. 2-й Мичманский – все дома;
  • пер. Байдукова – все дома;
  • пер. Леваневского, 1, 2, 2а, 3/корп.1, 114
  • пер. Фестивальный, 1/корп.1, 1/корп. 2, 1А, 2, 3, 4;
  • Семена Яхненко – все дома.

Северный РЭС:

  • Ак. Заболотного, 18,20,24;
  • Паустовского, 31,31/корп.1, 31/корп.2.  

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что в Украине в марте некоторые потребители заплатят меньшие тарифы на электрическую энергию. Такие расценки введены для небытовых потребителей.

Также мы писали, что электрическая энергия существенно выросла в цене за последний год. Сейчас тариф составляет 2,64 грн за кВт-час, однако он может стоить вдвое дешевле. Это предусмотрено правительственным постановлением №544. Речь идет о подключении ночного тарифа, но нужно установить двухзонный счетчик.

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