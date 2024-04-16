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Аварійні відключення із самого ранку — кому з одеситів слід запастись водою на завтра

16 квітня 2024 19:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Аварійні відключення із самого ранку — кому з одеситів слід запастись водою на завтра
Робота бюветних комплексів. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Завтра, 17квітня, у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт, деякі жителі Одеси будуть без води майже цілий день. Водопостачання містянам планують відключити о 09:30 та повернути до 20:30, проте час відновлення може змінюватись в залежності від виконання ремонту.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

  • Кримська, 80а, 
  • Академіка Заболотного, 38а, 
  • Генерала Бочарова, 35, 38а, 
  • Семена Палія, 108.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Ми писали,  що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борги.

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Одеса
Одеська область
вода
Новини Одеси
відсутність води

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