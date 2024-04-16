Аварийные отключения с самого утра — кому из одесситов нужно запастись водой на завтра
Завтра, 17 апреля, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ некоторые жители Одессы будут без воды почти целый день. Водоснабжение горожанам планируют отключить в 09:30 и вернуть до 20:30, однако время восстановления может изменяться в зависимости от ремонта.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды
- Крымская, 80а,
- Академика Заболотного, 38а,
- Генерала Бочарова, 35, 38а,
- Семена Палия, 108.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
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