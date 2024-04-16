Аварийные отключения с самого утра — кому из одесситов нужно запастись водой на завтра

Работа бюветных комплексов. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 17 апреля, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ некоторые жители Одессы будут без воды почти целый день. Водоснабжение горожанам планируют отключить в 09:30 и вернуть до 20:30, однако время восстановления может изменяться в зависимости от ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где не будет воды

Крымская, 80а,

Академика Заболотного, 38а,

Генерала Бочарова, 35, 38а,

Семена Палия, 108.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Мы писали, что Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Ранее мы сообщали, что в 2024 году правительство разрешило отключать электроэнергию бытовым потребителям, накопившим долги за жилищно-коммунальные услуги. Известно, кого из украинцев могут вызвать в суд за неоплату коммуналки, а кому списать долги.