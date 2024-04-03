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Аварійні відключення на завтра — кому з одеситів слід запастись водою

3 квітня 2024 17:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Аварійні відключення на завтра — кому з одеситів слід запастись водою
Одесити набирають воду. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Завтра, 4 квітня, у жителів Хаджибейського району Одеси не буде води до пізнього вечора у зв'язку з необхідністю проведення  ремонтних  робіт. Водопостачання обіцяють повернути до 23:30.  Варто відзначити, що час виконання робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

  • Люстдорфська дорога, 7 — 23;
  • Адміральський проспект 40 — 42.

Робота бюветів

В Одесі усі бюветні комплекси працюють у штатному режимі.  У разі відключення водопостачання, містяни можуть підійти за зручною адресою та набрати води. 

Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16ю; ​
  • Адміральський проспект, 31ю; 
  • ​Дача Ковалевського, 150ю; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14ю.  

Приморський район: ​

  • Старо-Базарний сквер, 3ю; 
  • ​Гагаріна проспект, 33ю; 
  • ​Академічна, 11ю; ​
  • Ольгіївська, 37ю; 
  • ​Старопортофранківська, 105ю; ​
  • Академічна, 2ю; ​
  • Академічна, 30ю.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15ю; 
  • ​Михайлівська площа, 19ю; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1ю; ​
  • Дальницька, 25ю; 
  • ​Інглезі, 1ю.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71ю;  
  • Курорт Куяльник, 4ю.  

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Тарифи на комунальні послуги

Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року можуть підвищитись деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів у разі ухвалення відповідного рішення до кінця березня.

комунальні послуги
Одеса
Одеська область
вода
Новини Одеси
відсутність води

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