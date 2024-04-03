Аварійні відключення на завтра — кому з одеситів слід запастись водою

Одесити набирають воду. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 4 квітня, у жителів Хаджибейського району Одеси не буде води до пізнього вечора у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт. Водопостачання обіцяють повернути до 23:30. Варто відзначити, що час виконання робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

Люстдорфська дорога, 7 — 23;

Адміральський проспект 40 — 42.

Робота бюветів

В Одесі усі бюветні комплекси працюють у штатному режимі. У разі відключення водопостачання, містяни можуть підійти за зручною адресою та набрати води.

Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16ю; ​

Адміральський проспект, 31ю;

​Дача Ковалевського, 150ю; ​

проспект Небесної Сотні, 14ю.

Приморський район: ​

Старо-Базарний сквер, 3ю;

​Гагаріна проспект, 33ю;

​Академічна, 11ю; ​

Ольгіївська, 37ю;

​Старопортофранківська, 105ю; ​

Академічна, 2ю; ​

Академічна, 30ю.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15ю;

​Михайлівська площа, 19ю;

​Іцхака Рабіна, 1ю; ​

Дальницька, 25ю;

​Інглезі, 1ю.

Пересипський район: ​

Кримська, 71ю;

Курорт Куяльник, 4ю.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Тарифи на комунальні послуги

Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року можуть підвищитись деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів у разі ухвалення відповідного рішення до кінця березня.