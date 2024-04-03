Аварійні відключення на завтра — кому з одеситів слід запастись водою
Завтра, 4 квітня, у жителів Хаджибейського району Одеси не буде води до пізнього вечора у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт. Водопостачання обіцяють повернути до 23:30. Варто відзначити, що час виконання робіт може змінюватись.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води
- Люстдорфська дорога, 7 — 23;
- Адміральський проспект 40 — 42.
Робота бюветів
В Одесі усі бюветні комплекси працюють у штатному режимі. У разі відключення водопостачання, містяни можуть підійти за зручною адресою та набрати води.
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16ю;
- Адміральський проспект, 31ю;
- Дача Ковалевського, 150ю;
- проспект Небесної Сотні, 14ю.
Приморський район:
- Старо-Базарний сквер, 3ю;
- Гагаріна проспект, 33ю;
- Академічна, 11ю;
- Ольгіївська, 37ю;
- Старопортофранківська, 105ю;
- Академічна, 2ю;
- Академічна, 30ю.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15ю;
- Михайлівська площа, 19ю;
- Іцхака Рабіна, 1ю;
- Дальницька, 25ю;
- Інглезі, 1ю.
Пересипський район:
- Кримська, 71ю;
- Курорт Куяльник, 4ю.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.
Тарифи на комунальні послуги
Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року можуть підвищитись деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів у разі ухвалення відповідного рішення до кінця березня.
Читайте Новини.LIVE!