Аварийные отключения на завтра — кому из одесситов следует запастись водой
Завтра, 4 апреля, у жителей Хаджибейского района Одессы не будет воды до позднего вечера в связи с необходимостью проведения ремонтных работ. Водоснабжение обещают вернуть к 23:30. Следует отметить, что время выполнения работ может изменяться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды
- Люстдорфская дорога, 7 — 23;
- Адмиральский проспект 40 — 42.
Работа бюветов
В Одессе все бюветные комплексы работают в штатном режиме. В случае отключения водоснабжения горожане могут подойти по удобному адресу и набрать воды.
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16ю;
- Адмиральский проспект, 31ю;
- Дача Ковалевского, 150ю;
- проспект Небесной Сотни, 14ю.
Приморский район:
- Старо-Базарный сквер, 3ю;
- Гагарина проспект, 33ю;
- Академическая, 11ю;
- Ольгиевская, 37ю;
- Старопортофранковская, 105ю;
- Академическая, 2ю;
- Академическая, 30ю.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15ю;
- Михайловская площадь, 19ю;
- Ицхака Рябина, 1ю;
- Дальницкая, 25ю;
- Инглези, 1ю.
Пересыпский район:
- Крымская, 71ю;
- Курорт Куяльник, 4ю.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
Тарифы на коммунальные услуги
Напомним, что с 1 апреля 2024 могут повыситься некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей в случае принятия соответствующего решения до конца марта.
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