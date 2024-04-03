Аварийные отключения на завтра — кому из одесситов следует запастись водой

Одесситы набирают воду. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 4 апреля, у жителей Хаджибейского района Одессы не будет воды до позднего вечера в связи с необходимостью проведения ремонтных работ. Водоснабжение обещают вернуть к 23:30. Следует отметить, что время выполнения работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где не будет воды

Люстдорфская дорога, 7 — 23;

Адмиральский проспект 40 — 42.

Работа бюветов

В Одессе все бюветные комплексы работают в штатном режиме. В случае отключения водоснабжения горожане могут подойти по удобному адресу и набрать воды.

Киевский район:

Фонтанская дорога, 16ю;​

Адмиральский проспект, 31ю;

​Дача Ковалевского, 150ю;​

проспект Небесной Сотни, 14ю.

Приморский район:

Старо-Базарный сквер, 3ю;

Гагарина проспект, 33ю;

​Академическая, 11ю;​

Ольгиевская, 37ю;

​Старопортофранковская, 105ю;​

Академическая, 2ю;​

Академическая, 30ю.

Хаджибейский район:

​Космонавтов, 15ю;

Михайловская площадь, 19ю;

​Ицхака Рябина, 1ю;​

Дальницкая, 25ю;

​Инглези, 1ю.

Пересыпский район:

Крымская, 71ю;

Курорт Куяльник, 4ю.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Тарифы на коммунальные услуги

Напомним, что с 1 апреля 2024 могут повыситься некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей в случае принятия соответствующего решения до конца марта.