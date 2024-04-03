Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Аварийные отключения на завтра — кому из одесситов следует запастись водой arrow

Аварийные отключения на завтра — кому из одесситов следует запастись водой

3 апреля 2024 17:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Аварийные отключения на завтра — кому из одесситов следует запастись водой
Одесситы набирают воду. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Завтра, 4 апреля, у жителей Хаджибейского района Одессы не будет воды до позднего вечера в связи с необходимостью проведения ремонтных работ. Водоснабжение обещают вернуть к 23:30. Следует отметить, что время выполнения работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба  "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где не будет воды

  • Люстдорфская дорога, 7 — 23;
  • Адмиральский проспект 40 — 42.

Работа бюветов

В Одессе все бюветные комплексы работают в штатном режиме. В случае отключения водоснабжения горожане могут подойти по удобному адресу и набрать воды.

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16ю;​
  • Адмиральский проспект, 31ю;
  • ​Дача Ковалевского, 150ю;​
  • проспект Небесной Сотни, 14ю.

Приморский район:

  • Старо-Базарный сквер, 3ю;
  • Гагарина проспект, 33ю;
  • ​Академическая, 11ю;​
  • Ольгиевская, 37ю;
  • ​Старопортофранковская, 105ю;​
  • Академическая, 2ю;​
  • Академическая, 30ю.

Хаджибейский район:

  • ​Космонавтов, 15ю;
  • Михайловская площадь, 19ю;
  • ​Ицхака Рябина, 1ю;​
  • Дальницкая, 25ю;
  • ​Инглези, 1ю.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71ю;
  • Курорт Куяльник, 4ю.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Тарифы на коммунальные услуги

Напомним, что с 1 апреля 2024 могут повыситься некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей в случае принятия соответствующего решения до конца марта.

коммунальные услуги
Одесса
Одесская область
вода
Новости Одессы
отсутствие воды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК