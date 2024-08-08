Відключення світла в Одесі сьогодні, 8 серпня: адреси

Енергетик працює на мережах. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 8 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це у четвер, 8 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

Вікандера і Ларсена (8 березня), 42-103;

пров. Савранький (пров. Більшовицький), 3-10;

Каришковського, 2-40;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський;

Жевахова гора, 3-81;

Ринкова, 7, 2а, 3а;

7-а Пересипська, 8-50;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 10-й, 13-й Чорноморський, 1-54;

Локомотивна, 1-27.

Роботи до 14:00

Південний РЕМ:

Друга, 18б, 20;

Симоненка, 2а.

Роботи до 17:00

Центральний РЕМ:

Пр. Шевченка, 12/корп. 1, 2.

Роботи до 17:00

Новікова, 2-12;

Виїзна, 1-44;

Партизанська, 3-30;

Стовпова, 1-18;

Верстатобудівна, 1-19.

Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: