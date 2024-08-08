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Аварійні відключення світла в Одесі — хто сьогодні буде без електроенергії

8 серпня 2024 09:22
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення світла в Одесі сьогодні, 8 серпня: адреси
Енергетик працює на мережах. Фото: ДТЕК
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 8 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це у четвер, 8 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:  

  • Вікандера і Ларсена (8 березня), 42-103;  
  • пров. Савранький (пров. Більшовицький), 3-10;  
  • Каришковського, 2-40;  
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський;  
  • Жевахова гора, 3-81;  
  • Ринкова, 7, 2а, 3а;  
  • 7-а Пересипська, 8-50;  
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 10-й, 13-й Чорноморський, 1-54;  
  • Локомотивна, 1-27.  
    Роботи до 14:00

Південний РЕМ:  

  • Друга, 18б, 20;  
  • Симоненка, 2а.  
    Роботи до 17:00

Центральний РЕМ:  

  • Пр. Шевченка, 12/корп. 1, 2.  
    Роботи до 17:00
  • Новікова, 2-12;  
  • Виїзна, 1-44;  
  • Партизанська, 3-30;  
  • Стовпова, 1-18;  
  • Верстатобудівна, 1-19.  
    Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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