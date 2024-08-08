Відключення світла в Одесі сьогодні, 8 серпня: адреси

Аварійні відключення світла в Одесі — хто сьогодні буде без електроенергії
8 серпня 2024 09:22
Енергетик працює на мережах. Фото: ДТЕК
Сьогодні, 8 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це у четвер, 8 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- Вікандера і Ларсена (8 березня), 42-103;
- пров. Савранький (пров. Більшовицький), 3-10;
- Каришковського, 2-40;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтський;
- Жевахова гора, 3-81;
- Ринкова, 7, 2а, 3а;
- 7-а Пересипська, 8-50;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 10-й, 13-й Чорноморський, 1-54;
- Локомотивна, 1-27.
Роботи до 14:00
Південний РЕМ:
- Друга, 18б, 20;
- Симоненка, 2а.
Роботи до 17:00
Центральний РЕМ:
- Пр. Шевченка, 12/корп. 1, 2.
Роботи до 17:00
- Новікова, 2-12;
- Виїзна, 1-44;
- Партизанська, 3-30;
- Стовпова, 1-18;
- Верстатобудівна, 1-19.
Роботи до 19:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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